15 factores que aumentan tu riesgo

A veces, la demencia ocurre a una edad más temprana de lo habitual. Hay factores de riesgo que se pueden evitar o cambiar.

Aunque la demencia es una de las enfermedades comunes de la vejez, los jóvenes se ven cada vez más afectados por ella. Por ejemplo, la llamada demencia frontotemporal (DFT) comienza en promedio entre los 50 y 60 años. Según los investigadores, existen diferentes factores de riesgo para desarrollar demencia a una edad temprana (Young Onset Dementia o YOD). La mayoría de ellos se pueden cambiar o evitar.

Demencia de aparición temprana: 15 factores que pueden aumentar su riesgo

El nivel socioeconómico bajo puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia a una edad temprana. © Julia Combs/Imago

Fue publicado en la revista especializada. JAMA Neurociencia publicado Estancia Neurocientíficos de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña y la Universidad de Maastricht en los Países Bajos evaluaron datos de más de 350.000 participantes (55,3% mujeres, la edad promedio de todos los participantes fue de 54,6 años) como parte de un estudio de cohorte. Inicialmente, el equipo de investigación pudo identificar 39 posibles impulsores de la demencia en edades más jóvenes (personas menores de 65 años) mediante una revisión sistemática de los enfoques de investigación actuales en la literatura. Para el modelo final, 15 factores de riesgo significativos parecieron estadísticamente significativos.

Nivel socioeconómico bajo

Baja educación

Factores de riesgo genéticos

Hipertensión ortostática (caída repentina de la presión arterial después de estar de pie con mareos, alteraciones de la visión y somnolencia)

depresión

Aislamiento social

deficiencia de vitamina D

Abstinencia total del alcohol.

Trastorno por consumo de alcohol

Disminución de la calidad muscular (fuerza de agarre)

Apoplejía

mi enfermedad del corazon

La discapacidad auditiva

Altos niveles de proteína C reactiva

Diabetes

Demencia de aparición temprana: un desafío para los afectados y sus familiares

Según información recibida de Asociación Alemana de Alzheimer La demencia rara vez ocurre antes de los 65 años. Sin embargo, en Alemania 24.000 personas siguen afectadas. Los síntomas de las enfermedades neurodegenerativas en los jóvenes no difieren esencialmente de los de las personas mayores. Sin embargo, la situación trae consigo desafíos muy especiales tanto para los afectados como para sus familiares.

