151 Advertencia de la aplicación de Android: incluso Google está tomando medidas contra ella

Tampoco debes confiar ciegamente en todas las aplicaciones de Google Play Store. Es preocupante que los estafadores se escapen allí Aplicaciones de Android que debe eliminar de inmediato. En el caso actual, hay más de un centenar de programas aparentemente inofensivos, como escáneres QR o filtros de cámara. Pero detrás de eso, hay toda una campaña de estafa, según lo informado por la compañía de software Avast.

151 Aplicación de Android peligrosa: Eliminación recomendada

Lo que tienen en común las aplicaciones de Android descubiertas por Avast es una estafa que existe desde hace mucho tiempo y su apodo UltimaSMS ella usa. de acuerdo a Según el experto Jakub Vávra, este tipo de aplicaciones están muy extendidas en Google Play Store. Los usuarios que descargan dicha aplicación se registran en el servicio de SMS de pago sin su conocimiento. Dependiendo del país, se pueden devengar hasta unos 35 € al mes.

Hasta la fecha, ya se han descargado 151 copias 10,5 millones de veces. Dado que tienen una estructura y funcionalidad muy similares, en otras palabras, todas son versiones básicas de la misma aplicación falsa, Vávra asume que toda la campaña de estafa está a cargo de una persona o grupo. Además, debe ser una estafa extendida a nivel mundial, ya que las aplicaciones de Android correspondientes hasta ahora han sido descargadas por personas de 80 países.

Google se involucra, y puede hacerlo usted mismo

Después de que Avast reportara recientemente 80 aplicaciones maliciosas a Google, fueron prohibidas en Play Store. Las aplicaciones de Android restantes ya no deberían estar disponibles. Sin embargo, no está claro qué es exactamente. Vávra solo describe el hecho de que existe un amplio espectro que va desde teclados definidos por el usuario, escáneres de códigos QR, editores de video y fotos y bloqueadores de llamadas no deseadas hasta filtros de cámara y juegos. Si está utilizando una aplicación similar y la encuentra sospechosa, debe eliminar la aplicación de Android.

Para no caer en la estafa de UltimaSMS en general, el experto de Avast proporciona información útil, aunque no completamente anónima. Las instrucciones de seguridad:

Consulte las reseñas de la aplicación de Android de antemano. También puede resultar útil comprobar el perfil de desarrollador.

Si bien puede salir mal con Google Play, use solo las tiendas de aplicaciones oficiales al descargar aplicaciones. Al menos Google eliminará las aplicaciones de Android tan pronto como las informe o sospeche. Permanecen en línea en otras tiendas.

por cierto: Además de las aplicaciones mencionadas También preste atención a la aplicación de Android “Weather Home”. Puede apoderarse de todo su teléfono celular. La versión es cuestionable en términos de privacidad. “AccuWeather”. También debes eliminar esta aplicación de Android.

Fuentes: Avast

