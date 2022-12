2023: ¡El cambio climático hará que conducir sea más caro! – Negocio

Para los automovilistas y motociclistas, 2023 se traducirá principalmente en un aumento de los precios.

Hay un nuevo enfoque en las finanzas corporativas. El soporte para vehículos eléctricos corporativos está llegando a su fin. A la hora de evaluar los beneficios no monetarios para los vehículos de empresa de uso particular, se aplican beneficios no monetarios de solo el 1,5 por ciento a partir del 1 de enero a todos los vehículos que no emitan más de 132 g de CO2 por kilómetro (máximo 720 euros al mes). Para los vehículos que emiten más dióxido de carbono, la base de cálculo de las prestaciones en especie es del 2 por ciento (hasta un máximo de 960 euros al mes). Los vehículos eléctricos y de hidrógeno siguen estando exentos de pago en especie.