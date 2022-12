Esperanza de pastillas para adelgazar sin efectos secundarios

Suena absolutamente loco: Se dice que comer arena ayuda a adelgazar. Pero en realidad hay algo en esta extraña afirmación, como estudiar Universidad de Australia del Sur Indica. Sin embargo, el equipo de investigación dirigido por Paul Joyce no solo trajo arena de las playas australianas. es un problema partículas de sílice porosaDe limpieza de arena que ganas La mayoría estará familiarizada con la sílice como gel: gel de sílice La mayoría de las veces se empaquetan en bolsas con dispositivos electrónicos, zapatos o bolsos. Puedes averiguar de qué se trata todo esto aquí.

Por otro lado, las partículas de sílice parecen una Polvo blanco fino. Por su potencial Luchando contra la obesidad Está atrayendo un interés creciente y los experimentos preliminares han demostrado que hay uno para humanos. Tratamiento seguro El. Exactamente cómo funciona ha sido una pregunta para los investigadores. misterio Hasta ahora”, explica Joyce En un comunicado de la universidad. El mundo de la farmacología está hablando de uno “visión pionera”Podría cambiar la salud de miles de millones de personas. Los resultados del estudio se publicaron en la revista Pharmaceutics.

“Dieta de la arena”: las partículas de sílice absorben grasas y carbohidratos

Entonces, ¿cómo puede la arena especial ayudar a la dieta? Las partículas de sílice porosa se procesan de forma que proporcionen la mayor superficie posible. Como su nombre indica, esto es a través de poros de granos de arena posible. Según el estudio, los tamaños de poro entre seis y diez nanómetros son ideales. Puedes pensar en todo como uno pequeña esponja Imagínese: las partículas de sílice pueden producir grandes cantidades de… Grasa, azúcar y enzimas digestivas Se “absorbe” en el estómago y los intestinos. Joyce explica que el “cajón de arena para perder peso” limita la cantidad de carbohidratos y grasas que se digieren y absorben.





La dieta de la arena también tiene una ventaja Suavemente y bien tolerado El. porque aunque fuerte Quien es el mas que 650 millones de personas En el mundo obeso, no existen tratamientos efectivos sin efectos secundarios. Especialmente cuando cambiar tu dieta y hacer ejercicio ya no te ayuda, no tienes muchas opciones más que una. Cirugía de bypass gástrico o pastillas para adelgazar costosas

. Este último a menudo conduce a síntomas desagradables. El grupo de investigación hace especial referencia al fármaco de amplio uso Orlistatque también se supone que inhibe la digestión de las grasas, pero causa esto en muchas personas Dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea e incluso enuresis. Si se conocieran tales efectos secundarios, dijo Joyce, también podrían disuadir a las personas con sobrepeso de comenzar el tratamiento.

Adelgazamiento con arena como tratamiento contra la obesidad: un nuevo fármaco en el futuro

La arena especial puede provocar Tratamiento de retención gástrica para personas obesas Aporte. La idea es el polvo en forma de capsulas para llevarlo al mercado. Pero esto llevará algún tiempo, porque hasta ahora los científicos solo han probado partículas de sílice “en el laboratorio”. Por lo tanto, se imitó artificialmente el entorno del tracto gastrointestinal durante el proceso de digestión. Ahora la nueva cura milagrosa debe probarse en condiciones reales. “El próximo paso es validar los resultados en modelos animales para que podamos identificar cualquier diferencia para condiciones óptimas contra la obesidad”, dice Joyce. y entonces Estudios clínicos – Con gente real – planeada.

Consejo de libro: La Biblia de la dieta Sirtfood: 160 excelentes recetas de la dieta Sirtfood

La obesidad mórbida es una gran factor de riesgo para los afectados. Puede conducir a enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer. Entonces, el descubrimiento de los investigadores australianos es “un gran paso hacia eso”. Uno de los mayores problemas de salud en el mundo. procesar”.