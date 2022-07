4 factores que amenazan la fertilidad masculina

los Reloj biológico Funciona de manera diferente en hombres que en mujeres. Para ser más precisos: se está moviendo más lentamente. Mientras que un embarazo de alto riesgo comienza en las mujeres a partir de los 35 años, los hombres tienen mucho más tiempo. Así que puedes hacer retroceder un poco la llamada pregunta K en la planificación de tu vida. El promedio ha estado subiendo desde 1991 edad de los padres En el nacimiento de su primer hijo – de 30 a 34,6 años. que informa que Oficina Federal de Estadística (Destatis) e Instituto Federal de Investigación de Población (BiB) Sobre la base de uno nuevo estudio de paternidad.

Aunque los alemanes tienen relativamente pocos hijos, muchos adultos en este país todavía quieren tener hijos. de acuerdo a Encuesta realizada por el servicio de citas en línea Parship sé eso Deseo de tener hijos Entre los encuestados hombres Más visible que las mujeres. es esoLos hombres también pueden poner en riesgo su fertilidad. Llamamos 3 factores de riesgo.

Estos cuatro factores pueden limitar la fertilidad masculina

1. Vejez

En teoría, los hombres pueden tener hijos durante toda su vida. Porque: necesario, el llamado formación de espermatozoides Nunca se detiene. Siempre que el hombre pueda eyacular, la fertilización es posible. En la práctica, sin embargo, también se aplica a los hombres. La edad avanzada como factor de riesgo por el bien de sus hijos. ¿por qué? Los hombres mayores son más propensos a verse afectados deficiencia genetica en sus propios espermatozoides, como Sociedad Alemana de Endocrinología (DGE) mencionado. puede ser asi complicaciones del embarazo Venir. Además de los riesgos distorsiones Y el discapacidades del desarrollo Del bebé.

2. Baños calientes y visitas diarias a la sauna

El esperma y el calor no son buenos amigos. ¿la razón? Esperma sensible a altas temperaturas. Ergo: cualquiera que tome una ducha caliente o visite una sauna todos los días puede limitar su capacidad de reproducción. así como para ropa interior ajustada o portátilesUn estudio realizado por científicos de la Universidad Estatal de Nueva York mostró que ser abrazado puede dañar la fertilidad masculina.

3. Bajo peso corporal

Otro factor de riesgo es pérdida de peso. Cuando los hombres tienen muy poco peso en los huesos, sus cuerpos lo regulan, entre otras cosas. producción de esperma más bajo Por cierto, lo mismo ocurre con hombres muy gordosLas personas obesas, por ejemplo. Según los expertos, un índice de masa corporal saludable (IMC) Crucial para la cantidad de espermatozoides saludables que un hombre puede producir por eyaculación.

de paso: Es más Mujeres con bajo peso en peligro su fertilidad. a menudo permanece un período. Aquí el cuerpo actúa como una especie de control: si no está sano, no tiene la fuerza suficiente para cargar al niño.

4. Alta presión

El efecto de nuestra psicología sobre la salud es bien conocido. Mucha gente también conoce ejemplos anecdóticos de parejas que no querían tener hijos, a pesar de tener espermatozoides y óvulos sanos. en estudio polaco Los investigadores pudieron determinar que calidad del esperma De los que tienen testículos Bajo el efecto de permanentemente alto sufrio estres. cómo exactamente La hormona del estrés cortisol De hecho, afecta el esperma saludable y no ha sido investigado en estudios de seguimiento. Psicológico y sobre todo (hecho a sí mismo) parecen jugar un papel que no debe ser descuidado cuando se trata de la fertilidad masculina.

