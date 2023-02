4 malos hábitos para tu cerebro

Nuestro cerebro es el centro de control de nuestro cuerpo y es muy complejo. Entre otras cosas, nuestro cerebro asume el control de la respiración y la circulación sanguínea. A medida que envejecemos, nuestro poder cerebral disminuye y nuestras habilidades cognitivas comienzan a declinar.

Pero no solo nuestra edad erosiona nuestro poder cerebral, ciertos hábitos también pueden dañar nuestro cerebro, sin que nos demos cuenta. ¿Cuáles son exactamente? ¡Te lo contamos a continuación!

Estos hábitos afectan tu cerebro

La falta de sueño

Si no duerme lo suficiente todo el tiempo, no solo está cansado, sino que también afecta su cerebro de muchas maneras. La atención se sofoca y el rendimiento de la memoria se resiente. La falta de trazo inhibe la actividad del hipocampo, el centro de la memoria de nuestro cerebro. Pero eso no es todo: la falta de sueño también es responsable de que el cerebro no tenga la oportunidad de reparar el ADN dañado en reposo. Las neuronas se descomponen más fácilmente, lo que puede promover el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Para evitar esto, lo óptimo es dormir de siete a ocho horas.

>> Puede encontrar más información sobre el sueño en my-sleep.de

azúcar

La nutrición juega un papel importante en la salud de nuestro cerebro. Así como algunos alimentos llegaron a nuestro cerebro (como las nueces y el pescado), muchos alimentos están lejos de ser buenos.

Todos sabemos que el azúcar puede promover la obesidad y la caries dental. Pero a nuestro cerebro tampoco le gusta el consumo excesivo de azúcar. Los dulces premian nuestro cerebro y aseguran que se libere más dopamina. Sin embargo, el riesgo de demencia también aumenta. Porque si comemos regularmente y muchos alimentos ricos en azúcar y carbohidratos, tenemos un aumento constante en el nivel de azúcar en la sangre. Luego, el cuerpo libera grandes cantidades de insulina. Cuando los niveles de insulina son altos en el cuerpo, son bajos en el cerebro. Y esto tiene consecuencias: las células ya no están adecuadamente protegidas y se producen receptores de insulina defectuosos. Como resultado, la glucosa puede absorberse peor debido a defectos. Las proteínas no se pueden descomponer bien y se forman depósitos que conducen a la muerte de las neuronas en el cerebro.

de fumar

Este punto tampoco te sorprenderá: fumar tiene muchos efectos negativos en tu salud y por lo tanto en tu cerebro: en ocasiones puede aumentar el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, y también puede haber una disminución de la masa cerebral. La capacidad de atención también se puede acortar. ¿Por qué? Debido a que el suministro de oxígeno se ve afectado por el tabaquismo, las neuronas del cerebro se dañan o mueren.

alcohol

Para la mayoría de las personas, el alcohol es simplemente parte de la vida cotidiana, ya sea una cerveza clásica después del trabajo. Según el Ministerio Federal de Salud, cada año se consumen en Alemania unos diez litros de alcohol puro per cápita. Con graves consecuencias: El consumo excesivo de alcohol no solo aumenta el riesgo de enfermedades como el infarto o el hígado graso, también daña nuestro cerebro. El alcohol es una toxina celular que afecta a las sustancias mensajeras del cerebro que transmiten información entre las neuronas. estudios Según el consumo de alcohol puede reducir la masa cerebral.

Video: Tenga cuidado con el alcohol: incluso aquellos que beben un poco de alcohol dañan el cerebro