5 alimentos ricos en potasio que pueden fortalecer especialmente tu corazón

24vita Vivir saludablemente

de: Enas Al-Sadaqat

divide

El potasio es esencial para todos. La deficiencia grave de potasio puede ser especialmente peligrosa para el corazón. Pero muchas cosas pueden verse afectadas por una dieta adecuada.

El mineral potasio, junto con el magnesio, ayuda a estabilizar las células del corazón. Una deficiencia de potasio puede debilitar el corazón y provocar latidos cardíacos irregulares y, en el peor de los casos, insuficiencia cardíaca. Las personas mayores o las personas con enfermedades cardíacas siempre deben asegurarse de obtener suficiente potasio en su dieta y controlar sus niveles en sangre con regularidad.

Incluso pequeñas fluctuaciones en el potasio pueden tener consecuencias graves.

Los frutos secos, los plátanos y otras frutas son especialmente ricos en potasio, al igual que el cacao. © Panthermedia/Imago

El nivel normal de potasio debe estar de acuerdo con Fundación Alemana del Corazón 3,6 a 4,8 mmol por litro de sangre. Para personas con latidos cardíacos irregulares, los valores en el rango superior de aproximadamente 4,4 mmol por litro suelen ser razonables, pero siempre debe aclarar su recomendación individual con su médico.

El potasio no sólo es vital para el corazón. Este nutriente regula el equilibrio hídrico y la presión arterial en el cuerpo, pero su función principal es transmitir impulsos eléctricos a los músculos o células nerviosas. Incluso pequeñas fluctuaciones en los niveles de potasio pueden tener un gran impacto. Los síntomas van desde pérdida de apetito, fatiga, estreñimiento o aumento de la producción de orina, hasta debilidad muscular y disminución de los reflejos. Por ejemplo, la falta de potasio (hipopotasemia) puede deberse a una enfermedad (riñón) o al resultado de tomar ciertos medicamentos, especialmente medicamentos para el corazón y la presión arterial.

Explicó el profesor Dr. Cardiólogo. Carsten Sydow ndr.de. Sin embargo, ciertas condiciones o medicamentos preexistentes también pueden provocar una deficiencia de potasio. Por ejemplo, en caso de miocardio débil con función de bombeo limitada del corazón y tratamiento concomitante con medicamentos deshidratantes, se recomienda no alcanzar un nivel de potasio por debajo de 3,5 mmol por litro.

Compensar o prevenir la deficiencia de potasio con alimentos

Puede influir en su nivel de potasio a través de su dieta. De acuerdo con la Clínica de Medicina Nutricional de la Universidad Técnica de Munich Los siguientes alimentos son particularmente ricos en potasio:

Nueces

verduras

papa

Plátanos y frutos secos.

Productos integrales

El potasio se encuentra en todos los alimentos no procesados ​​y esto también se aplica a los alimentos congelados. Gran parte del mineral también se puede encontrar en bebidas como zumos de frutas y verduras o leche y en alimentos procesados ​​como productos de patata (harissa, croquetas, patatas fritas, chips de patata) y chocolate y sus productos (bebidas de cacao, pudin de chocolate, etc.). .).

Por otro lado, los alimentos altamente procesados ​​como grasas y aceites, azúcar, harina blanca, arroz pulido y pastas son bajos en potasio. Contrariamente a algunas expectativas, según informó el periódico británico The Independent Clínica de Medicina Nutricional de la Universidad Técnica de Munich El agua potable y el agua mineral también contienen muy poco potasio.

el Fundación Alemana del Corazón Se recomienda no tomar potasio como complemento nutricional sin consultar al médico.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.