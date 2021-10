Los probióticos son cepas de bacterias que ingerimos a través de ciertos alimentos y pueden colonizar nuestra flora intestinal. Allí cuidan la mucosa intestinal, eliminando patógenos y produciendo ácidos grasos de cadena corta como el ácido propiónico, que protege nuestras células nerviosas. Los microorganismos sanos son particularmente relevantes cuando hemos eliminado el microbioma con antibióticos. Entonces podemos usar probióticos estudios Según la diarrea, los gérmenes que causan enfermedades, como las bacterias Clostridium difficile Proteger para que podamos restaurar nuestra flora intestinal. Le mostraremos qué alimentos contienen probióticos que están llenos de cepas saludables de bacterias.

Probióticos: 6 alimentos para un intestino sano

1. Chucrut

Es posible que la clásica comida alemana fermentada no se adapte al paladar de todos, pero por razones de salud se puede servir mucho en su mesa. Si bien la col blanca es un alimento saludable por derecho propio, se forma a través de la fermentación. bacterias de ácido lácticoQue por un lado protege al repollo de las bacterias putrefactas y por otro lado se instala en nuestro intestino después de comerlo. Los microorganismos saludables no solo apoyan nuestro sistema inmunológico, sino que también pueden protegernos de la diarrea después de tomar antibióticos. El chucrut también contiene cantidades significativas de vitaminas C y K y betacaroteno, por lo que es un superalimento absoluto.

Prueba la versión coreana en forma de kimchi: Cómo hacer tu propio kimchi >>

2. Salsa de soja

Para producir la salsa de soja, las legumbres se someten a un proceso de fermentación con agua, sal, algunos microorganismos y, si es necesario, los granos. El producto final no se recomienda en exceso debido a su alto contenido en sodio. Sin embargo, en realidad puedes Guarda la salLa salsa también contiene otros portadores de sabor como soja o vinagre. También hay salsas especiales de soja bajas en sodio que puedes incorporar de forma segura especias y probióticos en tus comidas al mismo tiempo.

3. Brottrunk

Los probióticos también han entrado en el mundo de las bebidas. Por ejemplo, hay una bebida de pan probiótica que utiliza la fermentación del ácido láctico. Elaborado con pan integral de masa madre Producirá. También contiene vitaminas como B12 y minerales y se dice que tiene un efecto sobre el sistema digestivo.

4. Yogur

El producto más famoso por las bacterias probióticas es, por supuesto, el yogur. Si bien la crema, la mantequilla y el queso no deben estar necesariamente en el menú todos los días debido a su alto contenido de grasa, la situación es bastante diferente con el yogur. Contiene leche fermentada lactobacilina, Los estudios Activa las células inmunes y fortalece así nuestro sistema inmunológico. Entonces tienes que leer el archivo Investigadores Ni siquiera use un “yogur probiótico” especial: el yogur natural totalmente natural hará lo mismo. No es necesario utilizar yogur de frutas ya preparado, ya que se prepara con mayor sabor, con grandes cantidades de azúcar.

5. Leche

A diferencia de la leche tradicional, la cuajada se fermenta. Al igual que con el yogur, la fermentación del ácido láctico produce cepas bacterianas beneficiosas en el sabroso producto final. Los microorganismos probióticos son beneficiosos para nuestro intestino, incluso si, dada la composición única e individual de la flora intestinal, no hay garantía de que los probióticos funcionen para todos. Sin embargo, esto no debería impedirle beber un vaso pequeño de leche o tomar un vaso de leche con regularidad. Con Más del 3% de proteína El yogur es tan rico en proteínas como la leche normal y, por lo tanto, proporciona a sus músculos los materiales de construcción necesarios.

6. Miso

El miso aún es completamente desconocido en este país, pero la pasta de condimentos japonesa es muy saludable. ella va Soja fermentada A menudo se usa en sopas, chutneys o chutneys. Debido a los procesos de fermentación, el miso contiene muchas bacterias probióticas que benefician a las bacterias intestinales. La pasta de soja también contiene proteínas, los minerales hierro, calcio y materia vegetal secundaria como la isoflavona genisteína. Pruébalo y sazona tu próxima sopa de fideos con un trozo de deliciosa pasta de miso.

