Virus Corona: la tasa de infección a nivel nacional ha aumentado a 130,2

DrEl Instituto Robert Koch informó 28.037 nuevas pruebas positivas. Eso es más que los 11,960 casos del jueves hace una semana, cuando se reportaron 16,077 nuevas infecciones. La tasa de infección de siete días aumentó a 130,2 desde 118,0 el día anterior. El valor indica el número de personas infectadas con coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Otras 126 personas han muerto a causa del virus. El número de muertes notificadas en 24 horas asciende a 95 485. En total, más de 4,5 millones de pruebas corona han sido positivas hasta ahora en Alemania.

6:21 am – Nueva Zelanda relaja las reglas de entrada, pero no para los turistas

Nueva Zelanda, el país modelo para el coronavirus, está flexibilizando sus reglas de entrada a partir del 14 de noviembre por primera vez desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, solo los ciudadanos y las personas que residen en el estado del Pacífico pueden ingresar al país. En lugar de 14 días, pronto tendrán que permanecer en cuarentena oficial de siete días antes de entrar en un aislamiento domiciliario de tres días.

El jueves, el ministro para la contención de la epidemia de coronavirus, Chris Hepkins, dijo que una mayor relajación entrará en vigor cuando el 90 por ciento de la población esté completamente vacunada contra el virus. Hasta ahora, el 72 por ciento de la población de cinco millones de personas ha sido completamente vacunada.

05:00 am – La comunidad hospitalaria ve una ‘situación crítica bajo la pandemia’

A la luz del creciente número de infecciones por coronavirus, la Asociación Alemana de Hospitales ha advertido contra un aumento en el uso de unidades de cuidados intensivos. “Estamos en una situación de pandemia crítica”, dijo el director general Gerald Gass a la Red de Liberación Alemana (RND / jueves).

El número de pacientes tratados por infección por Covid en el hospital aumentó significativamente en una semana. Aproximadamente el 40 por ciento de los pacientes permanecen en salas regulares más que la semana pasada. En las unidades de cuidados intensivos, aumenta en un 15 por ciento. “Si este desarrollo continúa, tendremos 3.000 pacientes en cuidados intensivos nuevamente dentro de dos semanas”, advirtió Gass.

4:00 a.m. – Encuesta: La mayoría de las personas no vacunadas quieren permanecer sin vacunar

Según una encuesta, es probable que la gran mayoría de las personas no vacunadas no se convenzan de vacunarse contra el coronavirus en las próximas semanas. En la encuesta más grande de personas no vacunadas hasta la fecha realizada por el Opinion Research Institute “Chance” en nombre del Ministerio Federal de Salud, dos tercios (65 por ciento) de casi 3.000 participantes declararon que no serían vacunados “bajo ninguna circunstancia” en los dos días siguientes. El más famoso, según “RedaktionsNetzwerk Deutschland” (jueves).

En consecuencia, el 23 por ciento se topó con “más bien no”. Solo el dos por ciento de los encuestados deseaba vacunarse “de alguna manera”. El 10 por ciento restante se expresó de manera inconclusa o consideró que una vacunación posterior era “más probable”. El ministerio quería publicar la encuesta el jueves y ya estaba disponible para “RedaktionsNetzwerk Deutschland”.