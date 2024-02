6 síntomas por los que puedes reconocer un tumor

24vita Enfermedades cáncer

de: Judith Brown

El cáncer de labio suele comenzar con una verruga indolora. También existen otros signos que pueden indicar la presencia de un tumor maligno.

Las úlceras bucales pueden aparecer en diferentes lugares. Cuando se trata de cáncer de boca, la lengua y el suelo de la boca son los más vulnerables a desarrollar un tumor. Pero también en los labios pueden desarrollarse los llamados cánceres, que en etapas tempranas forman metástasis y, por lo tanto, son peligrosos.

Cáncer de labio: Seis síntomas que pueden indicar la presencia de un tumor

Los cánceres de labio generalmente se forman en la fina piel del labio inferior. © Artem Varnitsyn/Imago

Como regla general, el cáncer oral sigue basándose en la evidencia médica Manual MSD Es indoloro durante mucho tiempo y, por tanto, no se detecta hasta tarde. Cáncer de labio según información de medizin-lexikon.de Una forma particularmente maligna de cáncer de piel. Esto puede desarrollarse en los tejidos de los labios y generalmente comienza como una verruga indolora. La fina piel del labio inferior suele verse afectada por el tumor, pero el cáncer también puede desarrollarse en el labio superior y en el borde entre los labios y la piel del rostro. El cáncer de labio puede aparecer a través de los siguientes síntomas:

Las llagas o úlceras en los labios no sanan, a diferencia de las lesiones normales en los labios, y a veces pueden ser dolorosas.

Cambios en el color de los labios (por ejemplo, manchas rojas, blancas u oscuras)

Hinchazón o engrosamiento alrededor de los labios.

Cambios en la textura de la piel de los labios (como engrosamiento o endurecimiento)

Dolor, entumecimiento u hormigueo en los labios (generalmente ocurre en etapas avanzadas del cáncer de labios)

Pérdida del contorno de labios transparente.

Ganglios linfáticos inflamados en el cuello o la mandíbula.

Cáncer de labio: principales causas y factores de riesgo de malignidad

El desarrollo del cáncer de labio puede deberse a varias razones. Según información recibida de Hospital Universitario de Friburgo Los factores de riesgo incluyen la exposición excesiva a la luz solar, fumar y el daño por calor causado por fumar en pipa.

