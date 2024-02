“Las expresiones faciales y los gestos no coinciden con el contenido de las declaraciones”: la familia Roche sorprende a los expertos en criminalística

Página principal Alemania

de: Maximiliano Kittenbach

el presiona divide

El Caso de Personas Desaparecidas de Rebecca Roche celebra su quinto aniversario. La familia sigue protegiendo a su cuñado, del que los investigadores sospechan. Los expertos están asombrados.

BERLÍN – Cuando la policía de Berlín publicó una foto de la desaparecida Rebecca Ruesch tres días después de su desaparición, escribieron: “La última vez que se quedó con miembros de su familia en el área de Britz/Alt-Baku y no vino a su escuela en Fritz ese día”. “Erler-alley.”

Era el 21 de febrero de 2019. Pero Rebecca seguía desaparecida. En ese momento no se esperaba que este hecho no hubiera cambiado incluso después de cinco años y que el caso fuera tan complejo. Ni siquiera porque la imagen probablemente fuera inútil. De lo contrario. Algunos observadores del caso de la desaparición critican a la policía por esto. Sin embargo, dos expertos en delitos lo ven de otra manera. Culpan a la familia.

Rebecca Ruesch desaparecida de Berlín: la policía la buscó usando una 'foto de Lolita'.

Axel Petermann, por ejemplo. Un detective de homicidios durante años se convirtió en perfilador con el cambio de milenio. Así lo advirtieron los investigadores. No entiende por qué la familia entregó esta fotografía a las autoridades investigadoras. En la conversación, se preguntó que con esta mirada “estás buscando a una chica que no existe con esta mirada en primer lugar”. IPPEN.MEDIA: “¿Cómo se pudo lograr esto? En la foto, Rebecca corresponde al llamado tipo Lolita, que llama la atención por su apariencia. ¿Por qué los investigadores deberían tomar una foto diferente si obtuvieron esta foto con fines de investigación? No pueden saber que Rebecca Realmente no se parece a esto.

Pero cuando compara otras fotos de Rebecca, piensa: “Ups, hay un extraño mirándome. Es una pena”.

Axel Petermann fue detective de homicidios antes de convertirse en perfilador con el cambio de milenio. El analista del caso, confirmado por la policía, asesora a los investigadores desde entonces. Hasta 2014. Luego se jubiló. Sin embargo, los casos penales todavía le preocupan. Sus libros basados ​​en casos reales le han situado en la lista de libros más vendidos del Spiegel. © Ralph Jimek

Quizás las cosas deberían haber sucedido rápidamente en ese momento. Y: La familia se apresuró a proporcionar más fotografías en busca de “Peachy”. Aunque la fiscalía no quiere hacer comentarios al respecto, el científico forense Christian Matzdorf lo explica. “La policía sólo podía trabajar con lo que la familia les daba. Y sólo con la información. El papel de la familia es fundamental y en este caso, desde diferentes puntos de vista, no siempre fue óptimo”.

Esto te hace sentarte y darte cuenta. Matzdorf es profesor de Criminología con especialización en Ciencias Forenses en la Escuela de Economía y Derecho de Berlín (HWR Berlin). Anteriormente trabajó para la policía estatal de Berlín antes de interesarse por combinar las impresiones prácticas de 30 años de crímenes violentos con la ciencia. Lo que quiere decir es esto:

El yerno de Florian R. todavía está Es el sospechoso número uno, por varias razones.

El cuñado de la niña, Florian R., ha sido el centro de la investigación desde aproximadamente las cero horas. La fiscalía supone que Rebecca no salió viva de la casa. Rebecca se quedó con Florian y su hermana Jessica la noche antes de su desaparición. Por la mañana estaba sola con él. El caso es muy inusual.

Las acusaciones contra la familia Roche son cada vez más fuertes: ¿para empezar, los investigadores están buscando a Rebecca por el camino equivocado? © Fuente: dpa/Imago (montaje)

Peterman lo resume: “Un joven de 15 años desaparece sin dejar rastro. En realidad, está en una habitación segura con su hermana. Se supone que debe ir a la escuela, pero se queda sola con el marido de su hermana porque su hermana se va del apartamento. Rebecca ahora está sola con su cuñado. Más tarde dijo que estaba dormido, pero mientras tanto aparentemente buscó en Google “estrangulamiento durante el coito”.

Es más: el coche de Florian R. fue inspeccionado. Y su esposa, Jessica, con cámaras de camino a Polonia. No parece haber una explicación para esto. Como puedes escuchar, se trataba de negocios de drogas. Florian fue arrestado dos veces y liberado en ambas ocasiones por falta de pruebas.

Las acusaciones en su contra siguen siendo graves, como puede ver en las partes 1 a 3 de nuestra serie sobre la desaparición de Rebecca.

Serie IPPEN.MEDIA Parte 4 Rebecca Ruesch, berlinesa de 15 años, está desaparecida desde el 18 de febrero de 2019. En el quinto aniversario de su desaparición, nos gustaría volver a mirar el caso desde diferentes perspectivas. Los cinco viernes previos al aniversario publicaremos una serie breve que contiene los últimos hallazgos, teorías de expertos y valoraciones de los investigadores. Primera parte de la serie: Resumen: hechos, estado de la investigación y momentos clave Parte 2 de la serie: Una mirada a las teorías: 5 posibles escenarios de la desaparición de Rebecca Tercera parte de la serie: Mirando al marido de una hermana: por qué los investigadores pueden incluso verse amenazados con avergonzarse Quinta parte de la serie: Una mirada a los investigadores: los errores de las autoridades y la esperanza de encontrar la pieza que falta del rompecabezas

Otro registro en la casa de su cuñado, pero la familia Roche se mantiene unida

Florián R. Se presume inocente. La familia se comporta en consecuencia. No deja dudas de que no cree que Florian sea el culpable.

Cuando los investigadores registraron nuevamente la casa del cuñado en abril de 2023La Madre Brigitte habló públicamente recientemente: “No perdemos la esperanza”. imagen. Podrás sentir si tu bebé todavía está vivo. “No hay ningún cambio” dentro de la familia, según se enteró un periodista de RTL por boca de la madre de Rebecca. Brigitte Roche enfatizó que las celebraciones se celebran juntas, siempre y cuando puedan celebrarse después de la desaparición de Rebecca.

La desaparecida Rebecca Ruesch: muchos misterios y siempre sospechas Ver la serie de imágenes

Los investigadores todavía están usando estos elementos para investigar el caso de Rebecca. Pero en realidad están buscando un cuerpo. Así de clara es la Procuraduría General de la República en este asunto. Esto a su vez pone a la familia en contra de los responsables. No entienden por qué no hay otra investigación. En cambio, esperan que Rebecca vuelva a aparecer. Esto es humanamente comprensible.

El hecho de que la familia se haya mantenido unida de esta manera es admirable, pero no facilita las cosas a los investigadores. El fiscal berlinés Ralf Knispel, cuyo homónimo Martin sigue dirigiendo la investigación, lo sabe: “Las relaciones personales y familiares con la familia a menudo no son tan fáciles. En casos individuales, esto puede llevar a que los familiares del acusado no quieran creer que son culpables”. .

Ralf Knispel es fiscal superior y jefe del Departamento Penal Metropolitano de Berlín. También es presidente de la Asociación de Fiscales de Berlín. © Imago/Olaf Wagner

El científico forense Matzdorf critica a la familia Roche

A Matzdorf no le importa mucho el comportamiento familiar. Además de las duras críticas que le dirigen las autoridades, acusa a la familia de “autocomercialización ofensiva”.

Después de la desaparición, se anunció al padre Bernd, a la madre Brigitte y a las hermanas de Rebecca. Realizaron entrevistas y búsquedas coordinadas. La mayor Vivian gobernó cuenta de instagram Para buscar a Rebeca. Pero a pesar de numerosas pistas, Rebecca sigue desaparecida.

El analista Peterman cree que el problema se resolverá

“La familia todavía parece muy unida al mundo exterior”, opina Matzdorf. En cuanto a la percepción externa, esto ha generado confusión, incluso entre quienes llevan a cabo la investigación”. Especialmente en lo que respecta a la presencia en los medios, hay “escenas en la televisión en las que un observador imparcial podría notar momentos en los que las expresiones faciales y los gestos no parecen coincidir”. “Por el contenido de las declaraciones”, dijo Matzdorf.

Christian Matsdorf es profesor de Criminología con especialización en Ciencias Forenses en la Escuela de Economía y Derecho de Berlín (HWR Berlin). Allí dirige el Centro de Ciencias Forenses y el Equipo de Crisis de la Universidad. También es miembro de la junta directiva y portavoz de prensa de la Sociedad Alemana de Científicos Forenses (DGfK). Lleva más de 30 años en la Policía Estatal de Berlín. © Privado

¿Está justificada la esperanza de la familia de volver a ver a Rebecca? Peterman cree más en la teoría del fiscal. Pero con toda la experiencia adquirida tras décadas de trabajo de investigación, afirma, “el caso aún puede resolverse”. Al final, la gente siempre está involucrada. “No sabemos si no corregirán sus declaraciones dentro de unos años”.

La familia Reusch no estuvo disponible para hacer comentarios.

La tercera brigada de homicidios de la policía criminal estatal recibirá información llamando al (030) 4664-911333 o por correo electrónico a [email protected].