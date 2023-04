¿El cáncer es contagioso? ¿Qué tipos de cáncer se pueden contraer?

Página principal Alemania

Muchas enfermedades se transmiten de persona a persona. Pero, ¿esto también se aplica a las células cancerosas? ¿Existen otros patógenos que aumenten el riesgo de cáncer? Descripción general.

Bremen – La pandemia de Corona lo ha grabado a fuego en la conciencia de muchas personas: bajo ciertas circunstancias, nuestros congéneres pueden presentar un riesgo de contraer la enfermedad. Muchas otras enfermedades también pueden transmitirse de persona a persona o de animal a animal. Están involucrados virus, parásitos o bacterias. Según el Instituto Robert Koch, estas se denominan enfermedades infecciosas. Pero, ¿y el cáncer? ¿Existe también riesgo de contagio por parte de personas infectadas?

¿Se puede transmitir el cáncer a través del contacto de persona a persona?

No, el Servicio de Información sobre el Cáncer explica Sociedad Alemana del Cáncer. El contacto con pacientes con cáncer es completamente inofensivo, ya que la enfermedad en sí no es transmisible. Sin embargo, hay algunos patógenos infecciosos que pueden causar cáncer. Sin embargo, las células cancerosas en sí mismas no se comportan como patógenos y, por lo tanto, no son infecciosas. Los tumores cancerosos se desarrollan en las células del cuerpo. No invaden desde el exterior.

Incluso si las células cancerosas vivas de una persona enferma infectan la piel, la boca o el torrente sanguíneo de una persona sana, el riesgo de desarrollar la enfermedad es muy bajo. Incluso con un contacto muy íntimo, los Cáncer no representan ningún peligro como ellos mismos. DKG Confirma que el sistema inmunitario se especializa en reconocer y destruir células extrañas. Las células cancerosas tampoco se excretan, por lo que no tiene que preocuparse por la infección a través del contacto en lugares públicos o baños compartidos.

Cáncer infeccioso: En el reino animal, el cáncer puede transmitirse por contacto directo

Pero es diferente en el reino animal. Aquí se ha observado transmisión directa de cáncer. Por ejemplo, a través de las mordeduras de los demonios de Tasmania rivales, que a menudo se ven afectados por tumores faciales. Las células cancerosas de la boca del animal infectado se “trasplantan” directamente a los tejidos del competidor, por lo que un animal previamente sano también puede desarrollar tumores, escribe la Dra. Marissa Curtis en la revista científica. Dominio. Ciertos tipos de cáncer, que afectan los genitales externos, también pueden transmitirse entre perros a través de lamidas o contacto sexual, muy probablemente a través de los cortes más pequeños. Sin embargo, las mascotas de peluche no representan ningún peligro para los humanos.

tumor gástrico abierto? Se ha producido transmisión en algunos casos: el contacto con pacientes con cáncer no presenta riesgos

Esta preocupación también está fuera de lugar cuando se trata de contactar a la gente. Curtis explica que el cáncer se transmite de persona a persona solo en casos extremadamente raros. Como ejemplo, cité dos casos de bebés que “aspiraron” células de cáncer de cuello uterino de una mujer que dio a luz al nacer. En ese momento, el sistema inmunológico del recién nacido todavía estaba demasiado débil para detener estas células. Luego desarrollaron tumores pulmonares. O dos casos de un trabajador de laboratorio y un cirujano que se cortaron con instrumentos médicos a los que se habían adherido células cancerosas. Más tarde se desarrollaron tumores carcinoides en el sitio de la infección.

Las células cancerosas no se pueden transmitir de persona a persona. Sin embargo, algunos patógenos infecciosos aumentan el riesgo de cáncer. © Panthermedia / IMAGO

Algunos patógenos de persona a persona, así como parásitos y bacterias, pueden causar cáncer

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, estos casos transmisibles de cáncer son extremadamente raros y también se pueden rastrear hasta un desencadenante obvio. La gran mayoría de las personas no deberían estar expuestas a tales riesgos en su vida diaria. De hecho, existen una serie de patógenos infecciosos que pueden favorecer el desarrollo del cáncer, y con los que existe cierta probabilidad de que uno entre en contacto.

Aquí también, se debe enfatizar nuevamente: los patógenos son contagiosos, no el cáncer en sí. Estadísticamente, solo una pequeña parte de los afectados desarrollan un tumor. Según el Instituto Robert Koch, alrededor del 16 por ciento de todos los cánceres en todo el mundo se remontan a infecciones.

¿El cáncer es contagioso? La infección por el virus del papiloma humano (VPH) de transmisión sexual puede causar cáncer

¿Qué patógenos están involucrados? El virus del papiloma humano (VPH) se encuentra entre los más importantes, debido a su prevalencia. Representa la mitad de todos los cánceres asociados con infecciones y se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin protección. La infección puede provocar cáncer de cuello uterino, vagina, pene, ano y garganta. Tanto hombres como mujeres pueden portar el virus y transmitirlo a otros. De hecho, el 100 por ciento del cáncer de cuello uterino es causado por el VPH, como en el caso de Kurtz. Dominio mencionado.

También señaló que se estima que el 80 por ciento de las personas se infectarán durante su vida. Estas enfermedades se pueden prevenir. Por un lado, puede vacunarse contra el VPH, incluso en la edad adulta. Esto se aplica tanto a mujeres como a hombres. Por otro lado, debe garantizarse una protección adecuada contra la infección en caso de contacto sexual.

La infección por algunos patógenos de la hepatitis puede provocar cáncer

Esto también se aplica al virus de la hepatitis B, que también es uno de los patógenos de transmisión sexual él escuchó. Puede causar hepatitis crónica, que en casos raros causa cáncer. Sin embargo, también puede vacunarse contra el patógeno. El virus de la hepatitis C puede causar hepatitis y, como resultado, cáncer de hígado. La enfermedad ahora se puede tratar con medicamentos.

Algunos miembros del virus de Epstein-Barr, que pertenece a la familia de los virus del herpes y se transmite a través de la saliva, también pueden causar cáncer. Más del 90 por ciento de todas las personas se infectan con un patógeno durante su vida, y las infecciones generalmente pasan desapercibidas. En algunos casos, las personas infectadas desarrollan lo que se conoce como fiebre glandular. A largo plazo, el EBV puede provocar cáncer de estómago, nasofaringe y ganglios linfáticos. El virus del herpes humano 8 también puede promover el desarrollo de linfomas en personas inmunodeprimidas.

El linfoma y el cáncer de estómago pueden ser causados ​​por virus del herpes

Dado que el sistema inmunitario juega un papel importante en el desarrollo del cáncer, también pueden ocurrir tumores malignos del cuello uterino y del sistema linfático si el sistema inmunitario está debilitado por el virus HI. El llamado sarcoma de Kaposi también puede ocurrir con mayor frecuencia en personas inmunodeprimidas. Es una forma rara de cáncer de piel.

Las bacterias y los parásitos también pueden participar en la carcinogénesis, como las bacterias relativamente extendidas. Helicobacter pylori. La sensación de plenitud, el dolor en la parte superior del abdomen o las náuseas pueden indicar una infección que, sin embargo, se puede tratar bien con antibióticos. No hay vacuna contra ella. las bacterias pueden Inflamación de la mucosa gástrica Causa, pero también está asociado con el cáncer de estómago y cierto tipo de linfoma.

Los factores de riesgo como el tabaquismo o el alcohol juegan un papel mucho más importante que los “virus del cáncer”.

El cáncer de vejiga puede ser causado por una infección parasitaria con un gusano que se presenta principalmente en los trópicos, la llamada esquistosomiasis (schistosomiasis). Otro parásito, un gusano originario de Asia Opisthorchis viverriniProvoca cáncer de las vías biliares. Sin embargo, es poco probable que el riesgo de desarrollar cáncer de esta manera desempeñe un papel en la vida diaria de la mayoría de las personas. Por otro lado, el riesgo de desarrollar cáncer causado por la infección por VPH es más significativo.

Por lo tanto, la vacunación y el comportamiento prudente durante las relaciones sexuales tiene sentido en muchos aspectos. Además, puede reducir su riesgo de desarrollar cáncer adoptando un estilo de vida saludable con ejercicio adecuado y comiendo una dieta balanceada. Sobre todo, debe evitar los cigarrillos y el alcohol, ya que el consumo regular aumenta el riesgo de tipos graves de cáncer.