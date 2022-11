7 cosas importantes que debes saber antes de comprar

a: Joost Radmacher

God of War Ragnarök se lanzará la próxima semana. Pero antes de eso, definitivamente debes saber 7 cosas.

SANTA MONICA, CA – Los fanáticos de dioses míticos y peleas poderosas están contando los días hasta el 9 de noviembre. En esa fecha es el lanzamiento de Dios de la guerra Ragnarok En, la secuela muy esperada del juego final de God of War 2018. El entusiasmo es alto y las expectativas son aún mayores. Para que no esté completamente desprevenido, aquí hay siete cosas que debe saber antes de comprar God of War Ragnarök.

Versión (fecha de la primera publicación) 9 de noviembre de 2022 Editores Entretenimiento interactivo de Sony (usted) serie Dios de la guerra Desarrollador Estudios de Santa Mónica Escribe acción Aventura

God of War Ragnarok: 7 cosas que debes saber antes de comprar – Historia

Esto es lo que sucede en la parte nueva: God of War Ragnarok sigue los eventos de su predecesor 2018 casi a la perfección. En la última entrega de la serie, Kratos viaja a través de los reinos nórdicos con su hijo Atreus para enterrar las cenizas de su difunta esposa Faye en lo alto de Midgard. Los dos se habían enfrentado varias veces con diferentes deidades de la mitología nórdica y se habían hecho poderosos enemigos.

En God of War Ragnarök, con el final del invierno de Fimbul de tres años, el colapso del mundo del mismo nombre es inminente y el equipo de padre e hijo debe viajar una vez más por los nueve mundos. Kratos y Atreus no solo intentan detener a Ragnarok, sino que también tienen que desentrañar una siniestra profecía que aprendieron al final de su última aventura. Sin embargo, los dioses nórdicos no están contentos con nada más que con el comportamiento del dios griego de la guerra y todavía tienen algunos asuntos pendientes que arreglar con él.

God of War Ragnarök: Tras los acontecimientos de la última parte, Freya ya no se lleva bien con Kratos © Sony Interactive Entertainment

God of War Ragnarök será la segunda y última entrega de la serie mientras Kratos se abre camino a través de la mitología nórdica. Sin embargo, aún no se sabe si toda la serie terminará con este juego.

God of War Ragnarok: 7 cosas que debes saber antes de comprar – Gods

Tienes que lidiar con estos dioses: En contra de su voluntad, Kratos debe enfrentarse una vez más a un grupo de diferentes dioses y sus secuaces en God of War Ragnarök. Después de que estos estuvieran un poco subrepresentados en la parte final, esta vez God of War tiene que lidiar con un verdadero elenco estelar de dioses míticos. Se confirmó que varios de ellos actuarían antes del lanzamiento.

buey – Se dice que el dios del trueno juega un papel importante, su apariencia ya fue objeto de burlas al final de God of War (2018).

– Se dice que el dios del trueno juega un papel importante, su apariencia ya fue objeto de burlas al final de God of War (2018). Odín El Padre de los Dioses no ha sido anunciado de antemano, pero definitivamente aparecerá en esta parte como un personaje principal en la leyenda de Ragnarok.

El Padre de los Dioses no ha sido anunciado de antemano, pero definitivamente aparecerá en esta parte como un personaje principal en la leyenda de Ragnarok. freya La Bruja del Bosque/Diosa de Odín y la esposa de Odín eran una aliada importante en el antepasado, pero se volvió contra Kratos y Atreus y ahora busca vengarse de ambos.

La Bruja del Bosque/Diosa de Odín y la esposa de Odín eran una aliada importante en el antepasado, pero se volvió contra Kratos y Atreus y ahora busca vengarse de ambos. foto – Se cree que el dios nórdico de la guerra está muerto, pero es una figura confirmada en God of War Ragnarök. Puede ser uno de los pocos aliados de Kratos en este segmento.

– Se cree que el dios nórdico de la guerra está muerto, pero es una figura confirmada en God of War Ragnarök. Puede ser uno de los pocos aliados de Kratos en este segmento. fenrir – El tráiler de God of War Ragnarök también presentó al lobo gigante Fenrir. Su papel en los eventos de Ragnarok no está claro.

Al menos Freya y Thor Kratos tendrán que competir al menos una vez en el camino de God of War Ragnarök, eso ya está confirmado en el material del tráiler. Cuando hay una pelea en el extremo norte, también necesita los medios apropiados para expulsar la mayor cantidad posible de la mejor manera “God of War”.

God of War Ragnarok: 7 cosas que debes saber antes de comprar – Cómo jugar

Cómo jugar a Dios de la Guerra Ragnarok: A diferencia de su predecesor, la jugabilidad de God of War Ragnarök no ha cambiado mucho. Continúas corriendo como Kratos en tercera persona a través de los nueve mundos y distribuyes las esposas del respeto con el Leviatán Axe y Blades of Chaos. Santa Monica Studio se apega a la receta comprobada y se basa en batallas lentas pero intensas. Seguramente Kratos también debería obtener nuevas armas y artilugios para su arsenal en la nueva parte para animar el juego.

God of War Ragnarok: 7 cosas que debes saber antes de comprar © Sony Interactive Entertainment / Pixabay (montaje)

Lo que no ha cambiado mucho en God of War Ragnarök es la acción de cámara de un solo disparo, que fue muy aclamada por la prensa en la última parte. Mientras no hagas una pausa o salgas del juego, la cámara siempre hará una transición fluida del juego a las escenas cortadas, contando la historia del juego sin cortes ni cambios en la perspectiva. Definitivamente puedes experimentar algunos grandes momentos de cerca con los dos personajes principales.

God of War Ragnarök: 7 cosas que debes saber antes de comprar – Duración del juego y misiones secundarias

Esto es lo que tardará God of War Ragnarok: Después de que llegaron las primeras reseñas de God of War Ragnarök, ahora hay información sólida sobre cuánto durará el juego. Según informes de prensa, se supone que la historia durará unas 25 horas. Esto coloca a Ragnarok aproximadamente a la misma longitud que el último dios de la guerra.

Además de la historia real de God of War Ragnarök, también habrá algunos trabajos secundarios nuevamente. Las misiones secundarias y los desafíos adicionales parecen ser una parte más importante del juego. Si quieres hacer todo lo que Ragnarök tiene para ofrecer, puedes contar con hasta 60 horas de juego.

God of War Ragnarok: 7 cosas que debes saber antes de comprar – Tamaño de precarga y descarga

El juego necesita mucho espacio en tu disco duro: Si has reservado God of War Ragnarök, puedes iniciar la precarga ahora. Esto le ahorra tiempo de lanzamiento y puede saltar directamente al juego. Inicialmente, Ragnarök solo aparecerá en PS4 y ps5 Y para ambas plataformas, ahora se conoce el tamaño de las descargas. Definitivamente deberías liberar algo de espacio en tus consolas.

Plataformas cuando se lanzan: PlayStation 4, PlayStation 5

PlayStation 4, PlayStation 5 Tamaño de descarga de PS4: 107 GB

107 GB Tamaño de descarga de PS5: 85 GB

En nuestro artículo sobre el lanzamiento de God of War Ragnarok en todas las plataformas También descubrirás cómo solicitar una posible versión informática del título. Después de todo, God of War (2018) llegó a la PC, aunque con algo de retraso.

God of War Ragnarok: 7 cosas que debes saber antes de comprar – Pruebas y reseñas

Esto es lo que dice la prensa sobre Ragnarok: La prohibición de las reseñas de God of War Ragnarök se levantó desde el 3 de noviembre, y desde entonces se han publicado innumerables reseñas en línea, y la prensa difícilmente puede contener sus elogios por la aventura de acción. Mientras tanto, Ragnarok se encuentra en un metascore de 94, uno de los promedios de juego más altos que ha recibido en lo que va del año.

si tienes mas Pruebas y calificaciones de Ragnarok God of War Si desea saberlo, hemos resumido la tabla de calificación actual para usted en un artículo separado.

God of War Ragnarok: 7 cosas que debes saber antes de comprar – Todas las ediciones y bonificaciones

Puedes comprar estas versiones: God of War Ragnarok no es lo mismo que God of War Ragnarok. Como corresponde a un lanzamiento importante, el juego viene en diferentes ediciones que vienen con diferentes cantidades de recompensas. Aquí puedes ver todos los lanzamientos de Ragnarök y sus incorporaciones de un vistazo:

Versión predeterminada:



Juego principal



Armadura de ventisquero de Kratos (bono de reserva)



Tabardo de ventisquero de Atreus (cosméticos) (bonificación por reserva)

Juego principal Armadura de ventisquero de Kratos (bono de reserva) Tabardo de ventisquero de Atreus (cosméticos) (bonificación por reserva) Versión digital de lujo:



Juego principal



Armadura de Kratos de Villa Oscura



Atuendo de Valle Oscuro de Atreus (cosmético)



Direvale Blade se dirige a Chaos Blades



Mango de hacha Dirival para hacha Leviatán



Banda sonora digital de God of War Ragnarok



Minilibro de arte digital Dark Horse



avatar de grupo



Tema de Playstation 4

Juego principal Armadura de Kratos de Villa Oscura Atuendo de Valle Oscuro de Atreus (cosmético) Direvale Blade se dirige a Chaos Blades Mango de hacha Dirival para hacha Leviatán Banda sonora digital de God of War Ragnarok Minilibro de arte digital Dark Horse avatar de grupo Tema de Playstation 4 Edición completa:



Juego principal



Todo el contenido premium digital



Vitrina Steelbook (no incluye discos)



5cm Twin Vanir .Esculturas



juego de dados enanos



Réplica de 40 cm Mjolnir

Juego principal Todo el contenido premium digital Vitrina Steelbook (no incluye discos) 5cm Twin Vanir .Esculturas juego de dados enanos Réplica de 40 cm Mjolnir Versión Gutnar:



Juego principal



TODO el contenido de la edición de coleccionista



conjunto de pin de solapa



Disco de vinilo de 18 cm con música de Bear McCreary



Anillo Draupnir خاتم

God of War Ragnarök: todo lo que necesitas saber sobre la reserva del juego para PS4 y PS5 © Sony (Montage)

Todavía tenéis un poco de tiempo para cuidaros Reserva God of War Ragnarok en PS4 y PS5. También hemos resumido dónde y cómo comprar todas las versiones del juego y sus bonos en un artículo aparte para ti.