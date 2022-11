God of War Ragnarök: Video analiza las bellas imágenes de la nueva PS5 de alto perfil de Sony

Como era de esperar, los gráficos de God of War Ragnarök parecen estar en la mejor liga de los títulos de la generación actual para PS5, especialmente el modo de gráficos de 1440p con VRR activado debería proporcionar una experiencia de juego muy fluida gracias a las velocidades de cuadro de hasta 90 fps.

Con God of War Ragnarök, es posible que el lanzamiento de otro juego icónico de este otoño esté a la vuelta de la esquina en unos días. Si bien los propietarios de PS4 pueden disfrutar de las últimas exclusivas de Sony (Desde 69€ en Amazon) puede venir, los afortunados propietarios de PS5 en particular pueden esperar una experiencia gráfica, como la publicada ahora video de Youtube Indica.

Los expertos de Digital Foundry analizaron los gráficos de God of War Ragnarök en un vídeo que duró alrededor de media hora y que estaba bastante emocionado con el título de acción. En general, el desarrollador, Sony Santa Monica Studio, se basó en un predecesor técnicamente impresionante de 2018 y realizó varias pequeñas mejoras. Los modelos de personajes en God of War Ragnarök son más detallados, al igual que los efectos de iluminación y los reflejos precalculados. El juego también se basa en una presentación completamente fluida sin perturbar las pantallas de carga, y una vez más se ha prestado mucha atención al detalle en el diseño de niveles.

De particular interés son los seis posibles modos gráficos disponibles para los jugadores de God of War Ragnarök en PS5. Esto fue revelado en un tweet del desarrollador recientemente. claramente enumerado. Digital Foundry hace una recomendación relativamente clara para que los propietarios de televisores actuales usen entradas HDMI 2.1 y VRR. Se dice que el modo de rendimiento, que muestra God of War Ragnarök a una resolución de 1440p y velocidades de cuadro entre 80 y 90 fps, ofrece la mejor experiencia de juego. Pero se dice que incluso el modo de gráficos normal de 60 fps en la PS5 ofrece un buen equilibrio entre los detalles visuales y las velocidades de cuadro.

Si está interesado en obtener más información sobre la implementación técnica de God of War Ragnarök, le recomendamos encarecidamente el video de YouTube de Digital Foundry incrustado a continuación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el análisis de gráficos también contiene algunos spoilers menores que pueden estropear el elemento sorpresa que es extraño para los puristas entre los jugadores.