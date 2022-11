God of War Ragnarok: Excelentes críticas

El lanzamiento de God of War: Ragnarök no está lejos y, sin embargo, el juego está en boca de todos. En el período anterior, todo el juego se echó a perder porque un distribuidor en los EE. UU. había vendido accidentalmente copias de God of War: Ragnarök antes de tiempo. Sony ha tratado de eliminar los spoilers tanto como sea posible y luego pidió indulgencia a los fanáticos que quieren esperar hasta el lanzamiento del juego el 9 de noviembre.

Pero ahora hay resultados de pruebas oficiales y revisiones de expertos de la propia prensa de juegos del juego, por lo que las partes interesadas pueden ver si vale la pena jugar a God of War Ragnarök. Entonces podemos decir: Sí, lo es. Y mucho de ello. Todos los puntajes de periodismo comercial se agregan en Metacritic y se les proporciona un promedio final de MetaScore como puntaje final.

God of War Ragnarok fue elogiado por los críticos, seguido solo por Elden Ring

Como se sabe, God of War Ragnarök es “el apodo de Sony”, lo que significa que por el momento solo los propietarios de Playstation 4 o 5 pueden jugar el juego en exclusiva hasta que Sony acepte portarlo a PC a principios de año con God of War. de 2018. En consecuencia, estas son las únicas plataformas de prueba de los críticos, ya que casi todo lo que sucede en la PS5 sucede con ellas.

Hasta el momento, se han recopilado 117 reseñas, y ninguna de ellas obtiene una puntuación inferior a ocho sobre diez para God of War Ragnarök. Once críticos dieron una puntuación general de menos de nueve sobre diez. Hubo 40 puntos completos, incluidos sitios web conocidos como VideoGamesChronicle, IGN, Gamingbolt, Dexerto, Gamerant o nuestros compañeros de juegos de PC.

Todas las evaluaciones combinadas dan como resultado una puntuación total de 94. Esto es lo suficientemente conveniente para él. 2do lugar en los mejores juegos de Playstation 5 de 2022 de Metacritic. Todo lo que queda es el aclamado juego de rol de mundo abierto. anillo de elden Tiene un metascore superior a 96 puntos. Esto debería convencer a los fanáticos de la serie que aún pueden tener dificultades para comprar. Aquí se puede hablar con confianza de una recomendación de compra. Entonces, ¿qué tiene de bueno God of War Ragnarok? Los compañeros de juegos de computadora saben más sobre esto.

En principio, casi todo lo relacionado con el juego es encomiable. Esto incluye el hermoso y diverso mundo del juego, el sistema de lucha con habilidades y combos, así como la historia y los personajes bien escritos. Momentos emotivos y muchas sorpresas deben esperar a los jugadores de God of War Ragnarök. Si te gustan los retos, puedes elegir entre cinco niveles de dificultad.

Sony Santa Monica Studio también ha pensado en el cerebro y ha añadido puzles que están bien integrados en el entorno. Al final, según los juegos de PC, los gráficos y el ruido de fondo también son positivos. Dios de la guerra Ragnarok Es una exitosa aventura de acción completa ambientada con el protagonista Kratos en el escenario de la mitología nórdica.

fuente: metascoreY el juegos de computadora