7 recetas con té, zumo y batidos

Bebe agua de limón en ayunas unos 30 minutos antes del desayuno por la mañana, estimula tu metabolismo y te ayuda a perder peso. Asegúrate de que el agua esté tibia, ya que el calor ayuda a la digestión. El jugo de un limón ya contiene 25 mg de vitamina C y, por lo tanto, ya cubre el 25 por ciento de la ingesta diaria recomendada. La gran cantidad de vitamina C en los limones es importante para la producción de hormonas, no solo para la hormona de la felicidad, la serotonina, sino también para el neurotransmisor norepinefrina, que acelera el metabolismo y la quema de grasa. Al mismo tiempo, se activa la sensación de saciedad. Como resultado, terminas comiendo porciones más pequeñas y, por lo tanto, menos calorías. Y así es como funciona: Exprime el jugo de un limón, mézclalo con medio litro de agua tibia (no hirviendo), vierte en un vaso, bébelo y siente el efecto casi de inmediato. © Mint Images / Imago