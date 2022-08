70 Million in the Sands: Studio mantiene la última película de ‘Batgirl’ bajo llave

La película ha terminado, pero él no debe venir al cine. Es posible que la cinta “Batgirl” con Leslie Grace no se muestre en las plataformas de transmisión. Los medios estadounidenses especulan sobre la razón de esto. Las malas demostraciones de prueba deben ser una causa.

Según reportes de varios portales cinematográficos de Estados Unidos, la película “Batgirl”, que ya fue filmada, no será exhibida en cines ni a través del servicio de streaming. informó Warner Bros. Que el estudio se negó a editar el cómic “diverso”Y el El reportero de Hollywood y otros medios estadounidenses el martes.

La industria del cine quedó desconcertada por la medida, escribió Variety. Casi nunca sucede que un estudio simplemente detenga una película que ya se ha filmado. La producción de $ 70 millones, que fue la última en postproducción, se esperaba en el servicio de transmisión HBO Max a fines de este año.

La destacada actriz Leslie Grace (In the Heights) publicó una foto de su película vestida como Batgirl en Instagram en enero. El elenco también incluye a la estrella de “Batman” Michael Keaton, J.K. Simmons y Brendan Fraser. La película está dirigida por el dúo belga Adel Elaraby y Bilal Falah (Bad Boys for Life).

los Correo de Nueva York Ella informó, citando fuentes bien informadas en Hollywood, que los resultados de las pruebas dadas por los espectadores fueron deficientes. irritante Fecha tope.com Se dice que la medida está vinculada a las prioridades, estrategias y otras medidas de austeridad del grupo de nuevos medios Warner Bros. Descubrimiento. El estudio de Warner Bros. no ha comentado. Publicar en los planes de “Batgirl”.

Batgirl apareció por primera vez en los cómics en la década de 1960. La historia ficticia de superhéroes gira en torno a Barbara Gordon, hija del comisionado James Gordon, comisionado de policía de Gotham City. Alicia Silverstone interpretó a la pequeña Batgirl junto al actor de Batman George Clooney en la película Batman & Robin de 1997. Después de varias adaptaciones de la película de Batman, Batgirl ahora debería recibir su primera película independiente.