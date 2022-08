“Bullet Train” protagonizada por Brad Pitt: acción mortal de alta velocidad de trenes puntuales

Si bien los retrasos en Deutsche Bahn en este país han matado a muchos pasajeros, el tren bala japonés es exacto, pero tiene muchos asesinos a bordo en la película del mismo nombre. Una escena de acción de primera clase.

El tren bala viaja por Japón a velocidades de hasta 320 kilómetros por hora, y es famoso por su puntualidad, deteniéndose en cada estación durante exactamente un minuto. Cosas con las que muchos viajeros alemanes solo pueden soñar y que juegan un papel integral en la trama de la película del mismo nombre. El coordinador y director de especialistas, David Leitch, eligió un tren de alta velocidad como telón de fondo para “Bullet Train” y también hizo el elenco con Brad Pitt y Sandra Bullock.

Muchos asesinos en el tren

Ladybug (Brad Pitt) es un asesino a sueldo desafortunado que, después de una crisis nerviosa y el tratamiento que siguió, está cansado de su estresante trabajo. A falta de alternativas, acepta sin embargo una cita que al principio le parece completamente sencilla. Se dice que robó una bolsa en el tren Tokyo-Kyoto Express.

Pero esto resulta ser más difícil de lo esperado, porque los sicarios Lemon (Brian Tyree Henry) y Tangerine (Aaron Taylor-Johnson), quienes se supone que deben llevar esta bolsa de A a B, no son tan sensibles a la hora de cerrarla. . es defender. Y no son los únicos en el tren bala que tienen su propia agenda en mente, y no rehuirán la violencia y el asesinato para que esto suceda.

Entre ellos, por ejemplo, está el padre (Andrew Coogee) en el barco en busca de la persona que empujó a su hijo desde un rascacielos. El culpable es The Psychopath The Prince (Joey King), quien lo atrajo al tren con este acto inhumano, ya que es una pieza del rompecabezas de su plan a gran escala para eliminar al líder del crimen White Death (Michael Shannon).

En su nombre, Lemon y Tangerine, también conocidos como “Los gemelos”, están en el camino, se supone que deben devolver a salvo a su hijo (Logen Lerman), así como la bolsa con el dinero del rescate. Cuando el gángster mexicano Wolf (Bad Bunny) aborda el barco y confunde a Ladybug con el asesino de su esposa, mientras que su verdadero asesino, The Wasp, también está a bordo, el caos mortal es perfecto.

Enorme acción cuerpo a cuerpo

Con “Bullet Train”, David Leitch presenta otra película después de “Deadpool 2” y “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” que combina acción masiva y humor. Eso es lo que lo distingue de su coprotagonista Chad Stahelsky, quien dirige su agencia de especialistas 87Eleven y quien se hizo cargo de la serie después del primer “John Wick” de Leitch y lanzará la cuarta entrega con Keanu Reeves en el papel principal el próximo marzo.

Limón “Twin” (Brian Tyree Henry) y mandarina (Aaron Taylor-Johnson). (Foto: Imágenes de Sony)

Sin embargo, lo que “Bullet Train” tiene en común con “John Wick” es la sofisticada coreografía de las escenas de pelea, lo que supuso un desafío particular en la estrechez del tren, confirmaron los actores en una entrevista con ntv.de. Otro es el hecho de que la filmación tuvo lugar en la primera esclusa y estuvo acompañada por un estricto protocolo Corona.

mucho humor negro

Además de las extensas escenas de acción, donde las cosas realmente entran en acción y casi todo, desde la puerta del baño hasta la botella de agua, sirve como arma, hay diálogos que recuerdan el trabajo de Quentin Tarantino que disfrutan del humor negro y las bromas. Lemon es un gran admirador de “Thomas the Tank Engine” y presenta a todos basados ​​​​en personajes de la serie infantil. En general, las conversaciones con su “hermano gemelo” Tangerine son muy divertidas. Pero la mariquita, que le dice a su cliente (Sandra Bullock) por teléfono consejos útiles para tratarlo, también provoca muchas risas y muchos puntos de simpatía.

“Bullet Train” se basó en un libro de 2010 del exitoso autor japonés Kotaro Izaka, que fue adaptado para el mercado internacional, aunque sin llenar ningún vacío lógico. Sin embargo, al final, simplemente ya no juegan un papel, porque la acción de ritmo rápido te atrae tanto que no hay tiempo para pensar en eso de todos modos. También hay algunos looks geniales que casi te pierdes si no prestas mucha atención en todo momento. Al final, las cosas se pusieron demasiado en términos de CGI, y un poco más iba a estar aquí. Pero con un total de 127 minutos de la película, en su mayoría entretenidos, puedes pasarla por alto.

“Bullet Train” se proyectará en los cines alemanes a partir del 4 de agosto.