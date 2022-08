El comienzo de la temporada salvaje de “Quién me roba el show”: Fehri Yardim pide una “comparación de penes” | entretenimiento

¡Las celebridades están fuera de control!

El martes por la noche, el exitoso programa “Who Steals the Show From Me” de Joko Winterscheidt (43) ingresó a su cuarta temporada. Tres candidatos famosos y un ganador comodín tienen que derrotar a sus oponentes en varios partidos y, finalmente, tener la oportunidad de robar el trabajo de Goku y supervisar el próximo espectáculo.

Al principio se gustaban: el músico y arreglista Olly Schultz (48 años) recibió a Goku con un cálido abrazo. Con el actor Fehri Yardim (41), la actriz Neelam Farooq (32) y la ganadora del comodín Lina (26) también tomando asiento, Goku ya dudaba de lo que podría pasarle.

El moderador Joko Winterscheidt con los oponentes Ole Schulz, Neelam Farouk y Fahri Yardim (desde la izquierda) Foto: © ProSieben / Timmy Hargesheimer

“Este es el momento en que todos mantienen la calma entre ellos”, dice Goku. Poco después, Schulz se quejó de la selección de candidatos: “Yo tampoco sabía que Fahri Yardim estaba allí”.

Sin embargo, en el primer juego “The Light Five”, el cantautor estaba fascinado por una seria duda: “Ya me avergüenzo de mí mismo, aunque todavía no he hecho nada. ¡Soy tan estúpido!” luego hubo un problema con Listen! La pregunta “¿Qué palabra W usas para preguntar sobre el genitivo?” Schulze cayó en la desesperación: “¿Qué estás pidiendo un yeti? ¿Con qué W?”, Adivinó fuerte y provocó una fuerte carcajada: “¿Dónde está Wi *****?”

Goku debe domar a los luchadores traviesos

Poco después, Yardim acusó a Schulze de susurrar una respuesta a la candidata comodín Lina y corrió hacia él: “¿Qué le dijiste?” Gritó: “¡No dije nada! ¿Qué quieres aquí ahora, hijo de puta?”

Yardim se preparó para atacar a Schulz con su taburete de prueba, pero pudo contenerse. La siguiente escalada se produjo en The Fiesen Vier. Había varias opciones para la respuesta correcta, pero solo la persona que elige su respuesta obtiene un punto.

El moderador Goku Winterscheidt se metió en problemas por intimidar a los invitados Foto: © ProSieben / Timmy Hargesheimer

Cuando se iban a nombrar los años en los que Alemania se convirtió en campeona mundial de fútbol, ​​Yardim decidió “1990” y así llevó a Schulz de nuevo a las barricadas. Me regañó: “¡Eres tan estúpido, Eui! ¿Cómo alguien puede ser tan estúpido? Te estaba mirando. ¡Te mostré lo que estoy tomando!”

El anfitrión Goku se desesperó cada vez más: “¡La verdad es que ustedes dos están siete puntos por delante y ambos se están gritando aquí como si se tratara de salir!” Exigió que Schulze salte: “¡Lucha de brazos!”

Yardim estaba pensando en otra cosa: “Compara a Dick. Por favor, por favor, gané”. Winterscheidt apenas pudo evitar reír, pero detuvo al actor de “Jerks”: “¡Es un espectáculo familiar!”

Yardim se rebela en el estudio

Pero Yardim estuvo lejos de ser expulsado. El desafío de sumar un punto solo después de presionar ocho pitidos consecutivos lo hizo gemir al principio: “¡Me rompiste el dedo!”

Poco después, perdió el control de sí mismo y golpeó y pateó una pared. Goku estaba aterrorizado: “¡Alto!” Valoró los daños: un gran agujero en la pared, junto a su pared, que había provocado en una temporada anterior.

Fahri hizo preparativos para reparar los daños y se quejó a todo el grupo de su sufrimiento: “Estaba muy nervioso con los tres abogados de ProSieben. Me encerraron y me torturaron frotándome la cabeza para que no hiciera demasiados bromea sobre mi pene y mi vagina. No tengo que hablar mucho sobre Dix y Bean… Fulvinas, me he quedado con eso hasta ahora. Pero la tecnología no puede ser una locura aquí. Y el agujero parecía tan solitario que explotó. lejos”.

La desesperación de Goku creció más y más, en un momento gimiendo: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me estás volviendo agresivo en privado”.

Sin embargo, Yardim llegó a la final, pero no pudo vencer a los anfitriones. Joko Winterscheidt también podría orquestar Who’s Steal The Show From Me el próximo martes, y tiene que volver a intentarlo para mantener a raya a los candidatos salvajes.

