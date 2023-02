A bailar: Chrisanthe Cavazzi y Vadim tienen un “problema personal”

Noticias de “Let’s Dance” en la cinta GALA: Chryssanthi Kavazi y Vadim Garbuzov tienen un “problema personal entre ellos” +++ ¿Christian Polanque se burló de Lola Weippert en el primer episodio?

21 de febrero de 2023

Chrisanthe Cavazzi y Vadim Garbuzov tienen un ‘problema personal entre ellos’

Hace unos días, por fin llegó el momento: “Let’s Dance” inauguró una nueva gira el viernes 17 de febrero. En el pre-espectáculo, la actriz de GZSZ Chryssanthi Kavazi, de 34 años, está preparada para el bailarín profesional Vadim Garbuzov, de 35. El entrenamiento ahora está en pleno apogeo, pero los dos no siempre parecen llevarse bien.

“Vadim y yo tenemos un problema personal”, reveló la actriz en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, lo que parece ser un conflicto potencial es completamente inofensivo, porque el hombre de 34 años explica además: “Vadim no come cebollas ni tzatziki”. Completamente inimaginable para la actriz greco-alemana, cuyos padres regentan un restaurante griego. Porque la vida “no tiene sentido sin cebollas y ajos”. Sin embargo, Vadim enfatiza que, como bailarín, fue instruido para evitar estos alimentos en la medida de lo posible, por consideración a su pareja de baile. En este sentido, claramente no tiene nada de qué preocuparse con Chrisanthi.

20 de febrero de 2023

¿Un golpe lateral a Lola Weippert? Christian Polanque ahora está hablando

Christian Polanc, de 44 años, se llevó a casa el gran premio en el preshow Let’s Dance: pudo elegir a su pareja de baile. El año pasado ganó el gran desafío profesional “Let’s Dance” con Renata Lusin, de 35 años. El sorteo entre los ganadores debe decidir quiénes finalmente pueden elegir ellos mismos a su pareja. Como Renata Lussin se tomó un receso forzoso por su embarazo, Christian Polanque tuvo la suerte de poder elegir mujeres libremente y decidió elegir a la “soltera” Sharon Batiste, de 31 años. Pero antes de que se acabara el tiempo, una cita dirigida a Lola Wiebert, 26, provocó rostros irritados entre los espectadores.

Christian Polanc ya pudo elegir a su pareja de baile en 2021, cuando se decidió por Lola Weippert. Esta vez “no cometerá el mismo error”, explicó a Daniel Hartwich, de 44 años, y Victoria Swarovski, de 29, quienes agradecieron la moderación de Temptation Island en este punto. Algunos usuarios en la red sospecharon malos consejos contra el joven de 26 años.

Proftänzer aclara este malentendido en Instagram. “El error no se refiere a que elegí a mi querida Lola, sino a que yo ya sabía en ese momento que Valentina (Bahde) era la dama más poderosa que había, pero que en realidad me retenía la paternidad. .” Basó su declaración en el hecho de que era un poco más alto que Sharon.

