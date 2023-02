Una estrella del campamento de la selva causa un escándalo de carnaval y las celebridades están aterradas

El disfraz de carnaval de Cosimo Setiolo causó revuelo este lunes.Imagen: IMAGO/Gartner Imágenes

En el campamento de la jungla, Cosimo Cettiulo se perdió el último compromiso del año, y ahora el autoproclamado “Checker from the Neckar” está en los titulares negativos del carnaval. Como muchas otras celebridades, el hombre de 41 años no quería perderse el desfile de Colonna Rose el lunes, pero sin darse cuenta, su disfraz atrajo muchas miradas críticas: Cosimo no tenía malas intenciones.

Acusaciones contra Jungle Camp Star

Cosimo se pintó la cara completamente de negro para el carnaval, lo que a veces se ha interpretado como “cara negra” en el evento. Esta práctica se extendió a la escena teatral en los siglos XVIII y XIX, cuando los actores blancos se pintaban la cara de negro para representar a una persona de color. La mascarada de hoy se considera racista.

Cosimo atrajo críticas con su disfraz.foto: cosimoofficial / instagram

“Este es mi primer carnaval. Me voy a morir”.Cosimo explicó aimagenEn su caso, al menos, no se trata de aparecer de negro en el sentido clásico, porque la muerte no es una persona. Cosimo todavía enfrenta viento en contra en Colonia. Su novia Natalie Gauss también lo confirmó:

“No pensamos nada malo”.

Como ya se vio en la historia de Instagram de Cosimo, usó una máscara azul. Más tarde, de repente, volvió a estar sin maquillaje. Él y su novia están comprometidos con la diversidad y por eso no quieren ser malinterpretados.

Aquí se volvió a quitar el maquillaje de Cosimo.foto: cosimoofficial / instagram READ Las mujeres obtienen las tarifas más altas para el campamento en la jungla, pero Priest X la obtiene barata por RTL

Cosimo Ciciolo: Colegas de famosos critican

Sin embargo, muchas celebridades han expresado sus críticas sobre la pintura de la cara de Cosimo en comparación con Bild. Por ejemplo, el actor de “Unter Uns” Lars Steinhöfel fue a la corte con un candidato del campamento de la jungla: “Por supuesto que quiere mantenerse en contacto ahora, ¡saludos!”

Su compañera de juegos, Laura Schultz, hizo un comentario similar. “O es estúpido o quiere llamar la atención”., fue evaluado. La cantante Yasmin Herren la dejó con una palabra: “Duro…”

Kim Tranka, el príncipe azul de 2021, también fue más reservado. “Definitivamente no es la mejor idea en estos días”, dijo.

Mientras tanto, el propio Cosimo no se pronunció sobre la emoción en torno a su persona. El martes, abordó un tema muy diferente en las redes sociales y se dirigió a su comunidad: “Gracias a todos los que han estado en la gira de mi club. Continuará hasta el fin de semana”.