¡salida! El favorito de la multitud se va después de las seis

Esta despedida complacerá a muchos amantes “Es todo lo que importa” ¡Duele, aunque al principio no lo parezca! Varias estrellas le han dado la espalda a la serie en los últimos meses, incluidos los favoritos de los fanáticos como Christopher Kuhn.

AWZ: Dra. Bach se despide de San Vincennes

Ahora los espectadores tienen que dejar un papel nuevamente con el corazón apesadumbrado. Esto es sobre el Dr. Bernard Bach, interpretado por Stephen Loeb desde 2017. En los últimos años, el actor ha aparecido en AWZ de vez en cuando, pero ha tenido un papel más importante durante un tiempo.

“All That Matters”: ¡Un diagnóstico de shock! El favorito de los fanáticos amenaza con quedarse ciego

Esto fue básicamente porque mi fe ( Féréba Koné) se mudó a Essen y tuvo que luchar en Alemania por el reconocimiento como médico. En Saint Vincennes, d. Bach se interpuso porque no creía en las habilidades de su colega. Pero poco a poco, Imani logró convencer al médico jefe de sus habilidades e incluso ganarse su confianza. Mentor de Bach para el joven médico. Lamentablemente, esta conexión especial termina. El Dr. Bach sufre una grave enfermedad ocular que le provoca problemas visuales de vez en cuando.

El Dr. Bach se da cuenta de que ya no puede funcionar

Para un médico que se supone que debe salvar vidas en el quirófano, esto es imposible. doctor. Bach, pero al principio no puede renunciar a su amado trabajo e incluso realiza espontáneamente la operación en Yannick, con la ayuda de Imani. Pero ella también le hace darse cuenta de que debería renunciar a su trabajo y renunciar. Poco después informó a Jennifer Steinkamp de su dimisión.

Pero él insiste en despedirse de Emani y agradecerle. Y el médico asegura: "Si no fuera por ti, hubiera seguido trabajando contra todas las causas". Imani agradece a su jefe por enseñarle tanto. "La extrañaré", admite Emani. Esto explica: D. Es probable que Bach no aparezca en la serie, y es probable que la participación de Steffen Laube en AWZ también termine… Si quieres saber cómo continúa Everything Matters, Se pueden ver seis nuevos episodios de la telenovela diaria en RTL.