Millonario alemán se convierte en abogado tras coquetear con Shania Jess

El breve coqueteo de Shania Geiss con el heredero multimillonario Sasha Stemmer tiene desagradables consecuencias. Su historial de chat ahora ha sido entregado a los abogados.

Este drama también podría encajar perfectamente en una serie de televisión: un ex coqueteo de Shania Geiss (18) se ve envuelto en una disputa legal con Geissens. Pero, ¿qué sucedió realmente? El hijo del multimillonario Sascha Stammer (23 años), heredero de la famosa dinastía Rothschild, conoció a la estrella de reality shows en noviembre de 2022 en Kitzbühel, una estación de esquí favorita de ricos y famosos. alto imagen-Zeitung Contact llegó a través de amigos mutuos. Luego, los dos fueron a “fiesta juntos un par de veces”. Después de las vacaciones, se mantuvieron en contacto a través de Instagram. Sin embargo, el intercambio de cartas con Shania fue fatal para el heredero multimillonario.

“Shanya y yo nos burlamos un poco, así que le envié nuestro hilo nuevamente. Poco después de eso, de repente se hizo público”, revela Sasha. Shania lo culpa por eso. Luego, sus padres, Robert, de 59 años, y Carmen Jess, de 57, intercambiaron un equipo legal. “Ahora estoy siendo denunciado por Geissens. Mientras tanto, todo está con nuestros abogados y se supone que debo pagar una cantidad mayor de seis cifras como multa. Estoy tomando medidas ahora “, explica el joven multimillonario. Lo que estaba exactamente en las noticias es desconocido.

¿Terminará el coqueteo de Sasha Stammer y Shania Jess con una carta del abogado? © Captura de pantalla / Instagram / Sascha Stammer / Shania Geiss

El ex coqueteo de Shania está furioso: “Las chicas me quieren culpar por el drama”

Sasha niega cualquier culpa y siente una conspiración. “No puedo explicármelo a mí mismo. Mientras tanto, ya no tengo ningún contacto con Shania. Siento que las chicas están tratando de culparme por el drama”. Entonces, ¿realmente hay una conspiración de Shania y su hermana Davina Jess (19 años) detrás de todo esto? ¿O es, al final, solo un desafortunado malentendido? Los propios Jessen aún no han comentado sobre la disputa judicial. Pero una cosa parece clara: esta guerra de niños ricos aún no ha terminado.