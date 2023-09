A Verena Kerth se le ha prohibido asistir al Oktoberfest

Verena Kerth y Mark Terenzi siguen apareciendo en los titulares negativos.Foto: IMAGO/Sp

Después de una noche salvaje de fiesta, Verena Kerth y Mark Terenzi han aparecido recientemente en los titulares; una vez más hubo rumores de que la pareja se llevaba bien después de que Mark Terenzi fuera visto con una violeta a principios de año.

“Fue culpa nuestra y no quiero darle mucha importancia”, dijo el hombre de 42 años. En un evento público a finales de agosto, también disminuyeron significativamente el consumo de alcohol.

Sin embargo, ahora hay consecuencias para Verena Kerth: Descargado del Ladies’ Wiesn de Regine Sixt en el Oktoberfest de Múnich. La justificación es más que clara.

Verena Kerth es indeseable

Tradicionalmente, muchas celebridades acuden al Oktoberfest femenino y Verena Kerth no quiso perderse el evento. Pero el exparticipante del campamento de la jungla se mostró feliz desde muy temprano, diciendo: “imagen” mencionado.

Kirth confirma que no fue invitada al Oktoberfest femenino. “Un joven me llamó y me dijo: ‘Tu vida privada va a ser una fachada’”.Resuma brevemente.

Mark Terenzi y Verena Kerth se comprometieron este año.Foto: Imago/Apress

El último escándalo (Mark Terenzi acabó borracho en el tanque y la policía inició un proceso contra ellos por lesiones mutuas) ha tenido consecuencias tardías.

Verena Kerth fue rechazada

La moderadora no parece muy triste por el evidente anuncio, porque ya tiene un plan de respaldo en el bolsillo: “Estoy en un evento paralelo de un amigo. Incluso puedo llevar a Mark conmigo”. No me rompe el cuello no estar en el Oktoberfest femenino.“

No tiene ningún “problema” con que no le permitan ir al Oktoberfest femenino. “Lo entiendo perfectamente”, afirma Verena Kerth de forma perspicaz y tolerante. Y añade: “He estado feliz de apoyarla durante años y he estado muy feliz de ser invitada de Regine Sixt durante años. Este año me tomaré un descanso”.

Parece que Verena Kurth y Mark Terenzi ahora quieren un cambio de ritmo.Foto de : Imago/Marga

Parece esperar que la inviten nuevamente en 2024. Finalmente, desea “a las damas una velada maravillosa”. Sin embargo, un empleado de Regine Sixt no quiso comentar sobre este tema.