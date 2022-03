Entrenador físico de Múnich contra superestrella mundial: Zoff entre SIA y Sia | regional

Entrenador de fitness vs estrella mundial. Múnich y Australia. Deportes vs. Música – Este Zoff es único.

Múnich – SIA: ¡Tres cartas causaron verdaderos problemas y trabajo de abogados! Pero con un final muy bonito…

secuencialmente: Cuando la entrenadora de fitness de Múnich, Schugufa Issar Amerchel (33), SIA para abreviar, quiso patentar el logotipo de su nombre en la UE y EE. UU., una demanda de la cantante australiana Sia retumbó en su casa.

El gigante del pop quería prohibir que el preparador físico siguiera usando y operando bajo el lema y el eslogan “SIA”. Pero ya que Sia y sus abogados consideraron la ausencia del luchador Amershall. Este no se dio por vencido y finalmente le consiguió una comparación.

Sia Furler es una de las cantantes más exitosas del mundo. Las canciones pop incluyen "Chandelier" y "Titanium"

Sia Furler es una de las cantantes más exitosas del mundo. Las canciones pop populares incluyen “Chandelier” y “Titanium”, que Sia lanzó con el DJ y productor francés David Guetta. Solo el video de Chandelier ha recibido más de 2.470 millones de clics en YouTube.

SIA no se deja intimidar por las estrellas del mundo

“Cuando leí el traje por primera vez, no sabía quién era Sia. Luego investigué un poco en Internet y después de las primeras búsquedas sentí que, maldita sea, ella es una verdadera estrella”.

► Los abogados de la cantante le han pedido a la preparadora física que deje de actuar y trabaje bajo su nombre. “Esto podría haber sido una ruina total para mí. Me he hecho un nombre como miembro de SIA y, como emprendedor, he invertido mucho dinero en mi propio negocio y aplicación en los últimos años”.

En 2019, Amerchel lanzó Travelletics, la primera aplicación deportiva para aviones, con el nombre de SIA. Foto: Traveletics

Amersheel es originario de Afganistán. Cuando comenzó su propio negocio en Múnich en 2017, rápidamente se hizo conocida como la primera entrenadora física afgana en la capital del estado (informó BILD).

En 2019, lanzó Traveletics, la primera aplicación de deportes aeronáuticos. Todo bajo el nombre de “SIA”. “Si hubiera sucumbido a la demanda, habría tenido que empezar todo desde cero: mi sitio web, mi aplicación. Habría implicado mucho dinero”.

Patentes en Suiza: apalancamiento y solución a disputa legal

Sia se siente cómoda en la música, SIA en los deportes; realmente no hay competencia. Pero los abogados de la cantante no quisieron involucrarse y se quedaron con ella: SIA debería dar su nombre.

Pero Amershall también se mantuvo firme. “Era como David contra Goliat y en realidad no tuve oportunidad, pero al mismo tiempo también me dije: estas son mis iniciales, este es mi nombre. No dejaré que eso me prohíba. Tiene que ser una solución”.

La solución está en Suiza. La SIA original de Múnich ya había patentado su nombre en 2019 como parte de su aplicación Travelletics, pero no la cantante Sia. Así que la cantante no debería presentarse como Sia en Suiza.

► Así es como la patente en Suiza se convirtió en un medio de presión para la estrella del pop y su abogado, quienes luego llegaron a un acuerdo: la cantante Sia puede aparecer bajo su nombre en Suiza, a cambio de permitir que el preparador físico aparezca en la Unión Europea y los EE.UU. como SIA.

Ammarshall a Bild: “Estoy muy feliz con la solución, y siempre estoy feliz de que todo se resuelva pacíficamente”.