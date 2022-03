Jenny Elvers y Mark Terenzi entrevistando a la gran pareja

Sí, esta declaración de amor fue una verdadera sorpresa. Aunque Jenny Elvers y Mark Terenzi han aparecido en público, es posible que nunca hayan estado juntos en pantalla. Los dos no solo se conocen debido a la reciente filmación de “Battle of the Reality Stars”, sino desde hace mucho más tiempo. Para ser más precisos, desde 2016. Desde entonces, se dice que los dos han mantenido una amistad, que ahora es más en la playa de Tailandia. Por cierto, fue completamente casual, como nos reveló Mark: “Nos encontramos, pero no nos buscábamos”.