Abierto de Australia: Daniil Medvedev supera a la competencia: cómo un chico malo vence a la competencia

¿Qué opinas de este Daniil Medvedev?

El joven de 25 años es sin duda uno de los mejores del mundo y, según muchos expertos, el mejor. Es impresionante cómo Moscovita se reafirma en situaciones difíciles y en días malos con su clase e inteligencia en el juego.

Medvedev recibió el soplo resultante como una lluvia cálida.

En semifinales ante Stefanos Tsitsipas lo dejó 25 años pero no en el caso de provocaciones inofensivas Más bien, se volvió insultante.

¿estas loco? Su padre habla en cada punto. ¿Eres estúpido? ¿Estás respondiendo mi pregunta ahora? Atrás.

Y fue aún más lejos: “Oh, Dios mío, eres tan malo. ¿Cómo puedes ser tan malo en las semifinales de un torneo importante? Mírame, te estoy hablando a ti”, le gritó Medvedev al árbitro. . “Esta no es la forma en que le hablas a la gente”. El experto de Eurosport, Boris Becker, ha criticado Así es. Después de todo, el acusado se disculpó con el árbitro después del partido y habló de un “gran error” con respecto a su miedo.

Campestol solo le dio una advertencia a Medvedev sobre un gesto lascivo, pero se mantuvo tranquilo a pesar de todos los insultos. La pregunta sigue siendo ¿cuándo habrá consecuencias graves?

Lo especial de Medvedev: siempre se las arregla para encontrar el enfoque y nivelar el juego nuevamente después de tales distracciones. Los juegos psicológicos y la apertura de teatros de guerra secundarios en su mayoría innecesarios son simplemente parte del teclado en el que juegan los rusos.

En los octavos de final contra Maxime Creasy también fue muy criticado, quejándose del manejo del reloj de tiro o de que no le dejaban ir al baño. “¿Para quién son las reglas?”, preguntó Medvedev. Entonces revélalo francamente El teatro se retiró solo por razones estratégicas posee

“Solo dije algo para que su cabeza diera vueltas un poco. Se trataba de preguntarse a sí mismo: ‘¿Qué diablos está diciendo Medvedev?'”. “Pensé que tal vez se perdería algunas bolas”.

Obviamente, esta táctica no fue bien recibida por la competencia. Pero desde el punto de vista de Medvedev, este es el problema de los demás. “Algunos jugadores no entienden por qué soy. A veces hago cosas malas en la cancha, pero no pueden diferenciar entre una vida de tenis y una vida normal”. La estrella del tenis explicó una vez a Eurosport