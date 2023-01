Abierto de Australia: ¡Salida de Rafael Nadal! Su mujer llora en la grada | Deportes

¡Eso es amargo! la abierto de Australia ¡Pierde su próxima estrella!

Rafael Nadal (36) perdió sensacionalmente su partido de segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald (27) 4: 6, 4: 6, 5: 7. Cuando el marcador era 3: 4 en el segundo set, de repente sintió su muslo.

Ícono del tenis: “Llevo unos días así, pero nada como hoy con este movimiento. Empezaremos a hablar de eso ahora porque no sé qué es. No sé de músculos y articulaciones. Yo También tengo antecedentes con la cadera y he tenido tratamientos en el pasado”.

¡Colapso de pezón en plena transmisión en vivo! Mujer ex jugadora con cámara de velocidad mamaria

El español perdió el partido 3: 5 y luego fue al vestuario para recibir tratamiento. Cinco minutos después, el 22 veces campeón de Grand Slam regresó y continuó valientemente. Pero se puede ver que ya no puede moverse bien.

La esposa Xisca Perelló luchó en las gradas. Ella lloró, tal vez sintiendo el dolor que su esposo estaba experimentando en el campo. Pero la rendición estaba fuera de discusión para el No. 2 del mundo. Después de que también tuvo que ceder el segundo set 4: 6, todo parecía claro.

Leer también

Pasados ​​los 2:31, el estadounidense convirtió el primer punto de partido en 7:5. Nadal agradeció a su rival y al público, hizo la maleta y aplaudió de pie. ¡Momento de piel de gallina! saludó alrededor. ¿Fue la última vez?

McDonald: “Incluso si un campeón como Rafa se lesiona, a menudo ha demostrado que siempre puede regresar. Me alegro de haberlo logrado finalmente”.

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

Nadal y sus lesiones son una historia de nunca acabar. ‘Punto destacado’: en el Abierto de Francia de 2022, recibió sus propias inyecciones, todos los días. Después de su decimocuarta victoria en París, se planteó un rápido final de su carrera debido a las circunstancias. Pero Mallorca persistió.

¿Otra despedida? Rafael Nadal se despide de Melbourne Foto: Dita Alangkara/AP

Regresó a Wimbledon después de matar los nervios. Pero sus abdominales no jugaron ahí y tuvo que cancelar las semifinales ante Nick Kyrgios (28).

Hubo dos fracasos notables ante Nadal. El No. 1 del mundo Carlos Alcaraz (19/España) ni siquiera viajó El campeón local Kyrgios se retiró antes de su primer partido debido a un problema de menisco. Entonces Nadal también…