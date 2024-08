Aceites extraídos de semillas de plantas sanas.

Se trata de aceites de colza, maíz, algodón, uva, soja, salvado de arroz, girasol y cártamo. Según publicaciones engañosas en las redes sociales, cuando se cocinan, los ácidos grasos omega-6 que contienen se descomponen en toxinas que causan inflamación, debilitan el sistema inmunológico y contribuyen a enfermedades crónicas. Profesor Dr. Christopher Gardner, de la Universidad de Stanford en California, explica por qué esto no es cierto:

“Si necesitas grasas para cocinar o preparar alimentos, puedes usar aceites vegetales, mantequilla o manteca de cerdo. Todos los estudios coinciden en que la mantequilla y la manteca de cerdo son malas para el corazón. También muestran que reemplazar las grasas saturadas con grasas trans reduce el riesgo de enfermedad cardíaca. Si utiliza aceites de semillas para freír verduras o hacer ensaladas, por ejemplo, los beneficios superan con creces cualquier riesgo potencial para la salud.

Los ácidos grasos omega 6 son saludables

Los aceites de semillas contienen altas cantidades de ácidos grasos omega-6, pero eso no es malo, dice Gardner. Ácidos grasos poliinsaturados omega-6. El cuerpo no puede producirlo por sí mismo, sino que debe absorberlo de los alimentos. Los ácidos grasos poliinsaturados ayudan al cuerpo a reducir el colesterol “malo”, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por ello, las asociaciones científicas de nutrición recomiendan los ácidos grasos omega-6 como parte de una dieta saludable.

“Los ácidos grasos omega-6 están mal representados porque es posible que no reduzcan el riesgo de enfermedad cardiovascular tanto como los ácidos grasos omega-3. Esto no significa que los ácidos grasos omega-6 sean malos para la salud. “Se ha demostrado que la inflamación asociada con los ácidos grasos omega-6 es dañina”, dijo Gardner.

Si bien el aceite de oliva puede parecer más beneficioso, no añade el sabor adecuado a todos los alimentos, dice Gardner. Por ejemplo, prefiere utilizar aceite de sésamo para freír verduras: “Si comes más verduras salteadas o ensaladas porque te gustan más con un aceite elaborado con semillas vegetales, los aceites de semillas no te matarán, pero sí. ayudarle a disfrutar de alimentos más saludables”.