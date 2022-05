Actriz cuestionada: Amber Heard fue condenada por mentir

Johnny Depp acusa a su exesposa Amber Heard de dejar basura en el lecho nupcial en una demanda por difamación. Ahora, de 36 años, lo niega con vehemencia en el último día de su interrogatorio por parte de su abogado. También fue condenada por mentir.

Después de una pausa de 10 días, el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard pasó a la siguiente ronda. La actriz de 36 años se sentó en el estrado de los testigos en el juicio en Fairfax, Virginia, donde la ex pareja se acusó mutuamente de violencia doméstica. Después de ser interrogada por la abogada de Depp, Camille Vazquez, fue declarada culpable de mentir sobre su acuerdo de divorcio.

Después de una larga conversación con Vásquez sobre la diferencia entre “promesas” y “donaciones”, Heard admitió que no cumplió con el acuerdo de divorcio y pagó $7 millones a la organización de derechos humanos de la ACLU y al Children’s Hospital por una donación en Los Ángeles. La admisión de Heard se produjo después de que ella hubiera afirmado previamente en varias ocasiones que ya había pagado su indemnización por despido completa. “Se donó un total de siete millones. Ella lo dividió entre la ACLU y el Children’s Hospital Los Angeles”, dijo sobre 2018 en el programa de entrevistas holandés RTL Late Night. “Yo no quería nada”. Durante la demanda por difamación de Depp contra The Sun en Londres, ella repitió la declaración bajo juramento.

El presidente de ACLU, Terence Dougherty, testificó recientemente que solo se recibieron $ 1.3 millones de Heard u otros en su nombre. Tras la promesa de Heard, la ACLU recibió $350 000 directamente de Heard, $100 000 a través de Johnny Depp y un total de $850 000 a través de un fondo de donación atribuido al exnovio de Amber Heard, Elon Musk. Heard reconoció los pagos que Musk hizo en su nombre, pero afirmó que no tenía nada que ver con el acuerdo de divorcio.

¿Depp estaba teniendo alucinaciones?

Anteriormente, cuando su abogado la interrogó, Heard contó incidentes en los que supuestamente Depp abusó de ella, incluso durante su luna de miel en el Orient Express. En ese momento, la estrella de “Piratas del Caribe” volvió a beber después de una larga ausencia. Durante una discusión, la golpeó, la estranguló y la empujó a través del coche cama. Luego desgarró su cuerpo y la estranguló con un paño. Heard dijo que en ese momento pensó que el hombre de 58 años podría matarla accidentalmente. Cuando se despertó a la mañana siguiente, todavía tenía la camisa alrededor del cuello.

En otras grabaciones, Heard admitió que se volvió violento en un altercado con Johnny Depp. A veces se pone “tan loca” que pierde el control, dice, entre otras cosas. No se escuchó nada sobre la violencia de Depp en la conversación. En el estrado de los testigos, el hombre de 36 años dijo: “En algún momento es fácil asumir la culpa”. Esto suena “casi mejor que aceptar el absurdo de la violencia que no se puede cambiar”.

Heard dijo que desde 2016, pensé que Depp se había derrumbado mentalmente. El actor se mostró ‘irracional’, ‘alucinógeno’ y ‘habla con gente que no estaba’. Él la acusó de conversaciones que nunca ocurrieron o vio a otras personas en la misma habitación que no estaban allí. “Fue aterrador”, dijo el hombre de 36 años. Luego, el jurado reprodujo un segmento que Depp ya había presenciado.

En el video, el actor golpea la alacena de la cocina, luciendo borracho y enojado. Cuando se da cuenta de que Heard lo está filmando en secreto, Depp toma el teléfono sin detener la grabación. Poco después lo escuchas decir adiós y salir de la habitación. Mientras se aleja, Heard se ríe rápidamente. Heard dijo que filmó a su ex esposo porque temía que él no recordara su miedo más tarde. Ella también estaba “asustada” de él. En el estrado de los testigos, Depp preguntó recientemente: “¿Por qué filmaste eso? Si estaba muerta de miedo, ¿por qué no se fue?”.

Heard niega la existencia de heces humanas en la cama

Amber Heard testificó la noche de su trigésimo cumpleaños. Depp acusa a su ex mujer de dejar sus heces en la cama. Se dice que las fotografías tomadas por el ama de llaves y presentadas al jurado así lo demuestran. Heard describió la noche de la siguiente manera: durante la discusión, Depp primero le arrojó una botella de champán y luego su teléfono celular por la ventana. Más tarde le dijo que iba a dormir en otra habitación y que “realmente me lo merecía. Será mejor que adquiera el hábito de levantarme solo”. Al día siguiente recogió sus cosas y se fue a Coachella con sus amigos y dos perros.

Heard culpó a Boo, la taza de té de Yorkie de su exmarido, por la porquería en la cama. Tuvo problemas intestinales desde temprana edad porque comía marihuana Profundo cuando era un cachorro. Como dormía regularmente con ellos debajo de las sábanas, a menudo se orinaba en la cama. Cuando se le preguntó si “le jugó una broma” a Depp según declaraciones anteriores, Heard respondió: “Absolutamente no”. No estaba “de humor para bromear” después de que Depp la atacara anoche. El conductor Starling Jenkins testificó previamente que Heard le había contado sobre la caca en el festival y lo describió como un “terrible engaño”.

“No quiero que el mundo lo sepa”

Heard dijo que en abril de 2016, la ex pareja apenas se comunicaba entre sí. Solo después de la muerte de su madre, Depp llamó a fines de mayo y se encontraron en el cobertizo que compartían. Allí el actor no dejaba de volver al taburete de la cama e insultarlos, por lo que Heard llamó a un amigo. Él le aconsejó que saliera de la casa porque allí no estaba segura. Luego, Depp agarró el celular e insultó a la novia de Heard, luego arrojó el celular a la cara de Heard, golpeándola y jalándola del cabello.

Su amiga Raquel Pennington, que vivía al lado en el cobertizo, vino y se arrojó entre Depp y Heard, y poco después apareció el equipo de seguridad de Depp, quien apartó a Depp, dijo Heard. Al irse, su exmarido destruyó varias cosas. Pasó las siguientes horas en el departamento de Bennington, donde tomó varias fotografías de su rostro herido.

La disputa ya había sido discutida en el proceso a fines de abril. Varios policías llamados al penthouse profundo ese día no pudieron corroborar las declaraciones de Heard. Dijeron que no había signos de altercado físico, ni por lo que dijeron los presentes, ni por lesiones visibles en la cara de Heard u objetos rotos en la casa. Cuando se le preguntó por qué no cooperó con la policía esa noche, Heard dijo que quería proteger a Depp. “No quería que se metiera en problemas. No quería que el mundo lo supiera”.

Depp debería estar sonriendo al ver el maquillaje.

Aunque Depp luego se disculpó extensamente por la controversia (el jurado vio el registro de los mensajes de texto correspondientes), ella solicitó el divorcio después de dos días de disputas, dijo Heard. También presentó una orden de restricción contra la violencia doméstica contra Depp. Contrariamente a lo habitual, ese día compareció ante el tribunal sin maquillaje. En fotos adicionales mostradas al jurado, Heard muestra una mancha oscura en su mejilla.

Heard también describió cómo y con qué maquillaje se aplicó a sus heridas durante la relación. Para aclarar, levantó el kit de belleza que usó la abogada Eileen Breedhot durante su declaración de apertura, lo que provocó un gran revuelo. Como anunció el fabricante, este kit no existía en el momento en que se dice que Heard lo usó. “Obviamente, no era exactamente lo que estaba usando…”, dijo Heard antes de explicar qué colores usó en los días posteriores a la lesión. Entonces Johnny Depp y uno de sus abogados tuvieron que dejar de reírse.

Agregó que su comentario en el Washington Post, que es el núcleo del juicio por difamación, no fue sobre Depp, sino sobre ella y lo que le había sucedido en los dos años desde que se levantó la orden judicial. “La única persona que pensó que se trataba de Johnny fue Johnny”, dijo Heard. Ella ha estado tratando de “proteger a Johnny” durante los últimos cinco años. Cerca del final de su interrogatorio por parte de su abogado, Heard dijo: “Traté de mantenerlo en secreto incluso cuando estaba solicitando el divorcio. (…) Él hizo lo contrario”.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el set de The Rum Diary en 2011. Se casaron a principios de febrero de 2015 y, a fines de mayo de 2016, ella solicitó el divorcio, que finalizó a principios de 2017. Después del caso de difamación desaparecido contra el periódico. “The Sun” en Gran Bretaña 2021, el juicio en Estados Unidos comienza en abril. Depp está demandando a su ex esposa por 50 millones de dólares por un artículo en el Washington Post que se describe a sí misma como víctima de violencia doméstica. Aunque ella no mencionó explícitamente el nombre de Depp, él afirma que el artículo dañó su reputación. Heard, a su vez, presenta una contrademanda de 100 millones de dólares. El interrogatorio del abogado de Depp continúa el martes.