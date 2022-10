Acusaciones graves: la estrella de RTL se defiende

Se han planteado repetidamente acusaciones falsas contra el programa RTL “Bauer sucht Frau”. Ahora ha hablado la ex nominada Kirsten Schultz.Foto: kerstin_scholz_ / instagram

Kerstin Scholz fue una de las favoritas de los fanáticos en la temporada “Bauer sucht Frau” de 2021. La rubia parece haber encontrado su gran amor con Peter Ziegler, pero ahora están separados, y Kerstin ya ha hecho una nueva pareja a su lado en general.

El joven de 29 años ahora enfrenta acusaciones contra el programa RTL que se han planteado repetidamente durante años. Ella misma hizo una declaración clara sobre su historia de Instagram.

¿Todo es falso? La estrella de “El granjero busca esposa” habla en texto plano

Los rumores de que muchas escenas se muestran en “Bauer sucht Frau” no se detienen. Sin embargo, la emisora ​​lo ha negado muchas veces en el pasado. persona llega Instagram Ahora ha escrito para no ver la próxima temporada (más) por las siguientes razones: “¡Es demasiado ‘espectáculo’ para mí ahora!”

Kristen Schulz tiene un choque de fans en Instagram.Foto: kerstin_scholz_ / instagram

Kristen no quiere dejar que esto suceda. Aseguró a su comunidad que al menos con y con Peter todo era real. “Me gustaría comentar sobre eso. Solo puedo decir que no hubo absolutamente ningún espectáculo para mí y Peter y Grabamos exactamente como queríamos. ¡No había nada específico!Explicó que también estaba segura de que Peter (con quien dice que ya no está en contacto) estaría de acuerdo con ella en esta pregunta.

Kristen habla sobre la participación de la pareja en “Bauer sucht Frau”

También se planteó otro tema relacionado con “El campesino busca esposa”. “Todos se están separando de nuevo. Entonces, ¿por qué estamos buscando?”, preguntó provocativamente un fanático. En este punto, Kirsten también contradijo:

"No diría 'todos' en este momento. Hay muchas parejas que están casadas o tienen hijos. Si siempre funciona para todos, no sería amor verdadero, ¿verdad? Porque no es natural y difícil de encontrar".

De hecho, la tasa de éxito de “Bauer sucht Frau” parece ser al menos más alta que la de otras ofertas de cúpulas como “Bachelor” o “Prince Charming”. Con Narumol & Josef, la pareja “Bauer sucht Frau” de toda la vida obtuvo su propio documental de realidad en RTL Zwei este año.