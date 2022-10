“The Masked Singer”: el brócoli se revela primero

Has sudado bastante, pero al final no es suficiente para seguir adelante. La presentadora de RTL, Katja Burkhard, no obtiene suficientes votos para comenzar la temporada de “The Masked Singer” y se revela.

La presentadora de televisión Katja Burchard ha sido revelada como la primera estrella de la nueva temporada del desfile de moda The Masked Singer. La mujer de 57 años, conocida principalmente por RTL, tuvo que quitarse la máscara en ProSieben el sábado por la noche porque obtuvo muy pocos votos de los espectadores. El presentador del periódico de la hora del almuerzo, Punto 12, vestía un traje de brócoli de gran tamaño.

“Estoy muy triste de que haya terminado”, dijo Burchard después de dejar la cita antes de tiempo. Pero la competencia también era fuerte. Además, cree que nunca suda como su atuendo vegano verde. En sus palabras, “soy brócoli en su propio jugo”. Se mostró visiblemente feliz cuando dijo que ninguno de sus coprotagonistas de RTL realmente sabía nada sobre su participación en “The Masked Singer”.

Las celebridades aparecen como cantantes en el programa, pero ocultan sus identidades detrás de elaborados disfraces. Las estrellas se revelan una vez que no obtienen suficientes votos o no ganan al final. La séptima temporada comenzó el sábado. Después de que la coliflor se ha ido, todavía hay topos, morsas y un temible hombre lobo corriendo.