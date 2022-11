Adelgaza con queso francés: las variedades contienen menos azúcar

a: judith moreno

Si quiere perder peso, a menudo tiene que renunciar a la comida placentera. No es así en Francia: aunque el consumo de queso es mayor que en cualquier otro país, la mayoría de los franceses son magros.

Todo el mundo quiere perder unos kilos de sus costillas. Sin embargo, a muchas personas les resulta difícil Renunciar a la comida divertida. Tarde o temprano llegará el conocido efecto yo-yo. Sin embargo, gracias a la tendencia de la dieta del queso francés, ese ya no es el caso.

Porque, como su nombre ya lo indica, aquí está permitido consumir tu amado queso saludable. La tendencia de pérdida de peso, que circula especialmente en las redes sociales, se basa en el hecho de que muchos franceses se mantienen delgados a pesar del alto consumo de queso, aunque el popular relleno de sándwich se ha considerado durante mucho tiempo una bomba de calorías y un alimento que engorda.

Baje de peso con queso: las variedades francesas tienen beneficios para las personas que hacen dieta

Los quesos franceses tienen muchas ventajas sobre otros quesos. No solo porque contienen menos azúcar que los productos dietéticos. La baya, por ejemplo, es rica en vitamina B6 y vitamina B12 © Oleksandr Prokopenko / Imago

En Francia, el consumo de queso es mayor que en cualquier otro país del mundo. Por lo tanto, el ciudadano medio de la vecina Alemania ingiere más ácidos grasos saturados de los que obtiene según la Organización Mundial de la Salud (OMS)) es saludable. Por regla general, este mayor consumo conduce a más enfermedad del corazónComo Ataque al corazón. Como resultado, suele haber una tasa de mortalidad más alta. Sin embargo, la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón en Francia es sorprendentemente baja. Por lo tanto, este fenómeno se conoce como la “paradoja francesa”.

El hecho de que el queso suave francés contenga menos azúcar que los productos suaves bajos en grasa respalda la idea detrás de la “dieta del queso francés”. Variedades tan populares como Camembert, Brie de Melun y Livarot tienen ventajas para una dieta. Sin embargo, hay una falta de evidencia científica de que los quesos franceses audaces realmente lo ayuden a perder peso o mantener una figura esbelta. La situación es diferente con el café, por ejemplo, que se ha demostrado que aumenta la quema de grasa debido a la cafeína que contiene. Sin embargo, el factor decisivo en la dieta del café en cualquier momento para beberlo. Además, para perder peso con éxito Se han eliminado algunos complementos. Es más El vinagre de sidra de manzana ayuda a perder peso y también tiene un efecto en la reducción de la presión arterial..

Adelgazar: adelgazar como los franceses con una dieta consciente

Pero no sólo el bajo contenido de azúcar es una ventaja de los quesos franceses. El requesón es particularmente rico en proteínas y, por lo tanto, es popular entre los atletas. Por otro lado, Brie es rico en vitamina B6 y vitamina B12 y te llena rápidamente. El queso de cabra es bajo en grasas y calorías. Por lo tanto, es particularmente adecuado durante una dieta. Sin embargo, si desea mantenerse delgado de forma permanente, debe, como muchos franceses, prestar atención a una dieta consciente y consumir alimentos de alta calidad. Sin embargo, nuestros vecinos nacieron con él, y eventualmente lo haremos. En Francia, los pequeños son introducidos a una cultura alimentaria especial a una edad temprana..

