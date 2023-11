Afuera sin maquillaje: Pamela Anderson revela el por qué de su nuevo look

Pamela Anderson revela el motivo de su nuevo look

Ella misma dice que no sabía que la notarían. Pero el hecho de que Pamela Anderson ahora vaya sin maquillaje en sus apariciones públicas está en los titulares. Sus compañeros actores la elogian mucho por esto. Se habla incluso de “revolución”.

Pamela Anderson ha revelado por qué dejó de maquillarse. Ella no quería hacer una declaración, quería ser “real”. Ella explicó esto al Daily Telegraph. El ícono de “Baywatch” causó revuelo en la Semana de la Moda de París este año al aparecer sin maquillaje en la primera fila. En una video entrevista con la revista francesa Vogue, reveló su deseo de centrarse en la ropa en la Semana de la Moda de París, por lo que decidió dejar el maquillaje.

Compañeros actores como Scarlett Johansson y Jamie Lee Curtis elogiaron a Anderson por su valentía. “La revolución de la belleza natural ha comenzado oficialmente”, escribió Curtis en Instagram junto a fotos de Pamela Anderson en París. Scarlett Johansson habló sobre su “poderoso mensaje” en entrevista con POPSUGAR.

Anderson nunca imaginó que su look “sin maquillaje” recibiría tanta atención. “No tengo maquillaje en casa, así que ¿por qué no voy a la Semana de la Moda de París?”, dijo a la revista People. “Realmente no sabía que alguien se daría cuenta”, dijo Anderson. Pero estaba contenta con el mensaje positivo que pudo enviar con su apariencia.

“Tenía que ser yo mismo”

Parece que la motivación para dejar de maquillarse en el futuro también está relacionada con la oferta de renovación que le hizo “Pamela’s Garden of Eden”. Se dice que quería mostrarles a sus fans su verdadero rostro. “No quería que fuera falso y falso. Sólo tenía que ser yo mismo. Literalmente gritaba fuera de mí”, explicó el hombre de 56 años, según informes de los medios. Fue liberador para ella mostrar quién es realmente y quién es.

Pamela Anderson, naturalmente, comenzó a disfrutar de la actuación. Desde entonces, disfruta asistiendo a eventos sin maquillaje. “No pretendía ser una declaración”, dijo la actriz. “Me miré al espejo y me dije: ‘Tienes casi 60 años, eso es suficiente, simplemente disfruta de París y no juegues’.