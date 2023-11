Cargos de difamación: lo que sabemos antes del juicio de Jill Ofarim

El músico y actor debe afrontar la duda falsa duda Y Difamación responsable, según el tribunal regional de Leipzig.

Además El tribunal permitió que se presentaran otros cargos. Esto se trata de una acusación. Falsa seguridad bajo juramento En dos casos. Tan pronto como llegue estafa Y una vez alrededor intento de fraude. El trasfondo de esto son dos demandas de medidas cautelares presentadas por los tribunales regionales de Colonia y Leipzig, cuyo objetivo era prohibir la publicación de periódicos.

Antes de que comenzara el juicio, Gil Ofarim mantuvo la acusación contra él de haber sido sometido a hostilidad antisemita en un hotel de Leipzig. Dijo al periódico Welt am Sonntag: “Sé lo que me pasó. No se trataba del empleado, sino del antisemitismo. Estoy feliz de que ahora salgan a la luz muchas cosas que no se han dicho ni escrito antes”. ” “.

Se presume que Gil Ofarim es inocente.