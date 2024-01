Ahora Amazon y Google están interactuando

Mucha gente conoce la sensación de incomodidad cuando ve un anuncio que encaja perfectamente en las conversaciones existentes. ¿Pero este sentimiento tiene realmente alguna justificación seria? La empresa de marketing ofrece exactamente esta función.

Cox Media Group (CMG) ofrece un servicio a los anunciantes que se centra en espiar activamente sus conversaciones. Esto convierte su teléfono inteligente, televisor inteligente o altavoz inteligente en un ataque de escucha para usted y su entorno. Objetivo: adaptar los anuncios a sus conversaciones.

Estas tecnologías han estado flotando en Internet como posibles métodos de seguimiento durante mucho tiempo y, a menudo, se han debatido en el pasado. un equipo 404 medios Sin embargo, CMG ha recopilado y publicado documentación y pruebas claras de esta técnica. Demostraron que CMG también promovió activamente esto entre clientes potenciales. la pagina tiene Entrada en el blogLo que explicó que la tecnología ya no está disponible y todas las demás referencias a la escucha activa de anuncios han desaparecido.

El Internet Archive contiene uno de paginas Pero todavía en línea. En él, el CMG muestra lo que puedes descubrir al monitorear conversaciones, por ejemplo. La propia CMG cita estas citas como ejemplos: “Una minivan sería perfecta para nosotros”, “¿Veo moho en el techo?” O “El aire acondicionado parece estar roto”. Se pueden identificar y el usuario recibirá anuncios adaptados a ellos.

404 Media también guardó y publicó la publicación del blog. Ilustra claramente lo que mucha gente teme: “Sí, nuestros teléfonos nos están escuchando”. Se explica que todo es completamente legal y que no se trata de magia negra, sino de inteligencia artificial.

Amazon y Google ahora hablan

404Media nombra algunos de los socios que CMG ha elegido. Incluido AmazonasMicrosoft y Google. Algunas de estas cosas son tranquilizadoras. Sin embargo, Microsoft aún no ha emitido un comunicado. Sin embargo, cuando se le preguntó, Amazon aclaró que dicho producto publicitario no funcionaría en dispositivos Echo. No comparta grabaciones de audio con terceros.

“Durante años, Android ha impedido que las aplicaciones recopilen datos de audio cuando no se utilizan activamente, y cada vez que una aplicación activa el micrófono del dispositivo, aparece un icono destacado en la barra de estado”, dijo Google a 404 Media en un comunicado.

En su comunicado, CMG restó importancia a la importancia, pero admitió que utiliza archivos de audio de terceros. “Las empresas de CMG no escuchan conversaciones y no tienen acceso a nada más que el conjunto de datos de terceros agregados, anonimizados y totalmente cifrados que pueden usarse para la colocación de anuncios. Nos disculpamos por cualquier confusión y nos comprometemos a garantizar que nuestro marketing sea claro y transparente”.