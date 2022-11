La quiebra del fabricante estrella de Mercedes: la ola de quiebras en la industria del automóvil ya no se puede detener

La ola de quiebras en la industria automotriz ya no pudo detenerse

Escasez de semiconductores, problemas en la cadena de suministro, salarios altísimos y costes energéticos vertiginosos: el entorno de mercado para la industria automovilística alemana no es nada halagüeño. Los pequeños proveedores son los más afectados. Se requiere política.

No podía ser más simbólico: ahora la estrella de Mercedes también está sin dinero. Hay que tener en cuenta que no es una formación noble del Stuttgart con la estrella como marca. No, se trata de la propia estrella de Mercedes y su fabricante, el proveedor BIA de Forst cerca de Bruchsal en Baden. El director gerente de BIA, Joerg Butbach, explicó recientemente que la caída continua de las ventas y la explosión de los costes energéticos habían provocado un rápido aumento de las pérdidas, lo que habría hecho imposible que la empresa continuara de forma “sostenible”.

BIA no es una condición aislada

BIA es un ejemplo de la crisis de toda la industria proveedora alemana: la tradicional empresa de Renania del Norte-Westfalia Borgers, especializada en componentes textiles para automóviles, también se vio obligada a declararse en quiebra tras 156 años de tradición familiar. Asimismo, el especialista en ventilación de la Alta Franconia Dr. Schneider, que fabrica componentes para interiores de vehículos como paneles o sistemas de ventilación, y entre sus clientes se encuentran Audi, BMW, Mercedes, Ferrari, Jaguar Toyota y Volvo.

No es de extrañar que los principales representantes de la industria adviertan con urgencia sobre una ola de quiebras en sus filas en el contexto del último acuerdo salarial en la industria metalúrgica: 8,5 por ciento en dos años. En los últimos 25 años, no ha visto aumentos de costos tan masivos, dice Stefan Wolf, director ejecutivo de Elringklinger y presidente de General Metal. Espera varias quiebras en la primera mitad de 2023.

Los convenios colectivos de trabajo son la gota que colmó el vaso

Mucho se unirá en el otoño de 2022: las crisis se suceden cada vez más rápido, las cargas sobre los proveedores de automóviles se refuerzan entre sí. Inicialmente, se necesitaba una inversión para cambiar a la movilidad eléctrica. Luego vino la pandemia de coronavirus, seguida de cuellos de botella en el suministro y escasez de semiconductores, materias primas y materias primas. Además, los costos de energía están en aumento. Los convenios salariales, aún altos, hacen el resto.

La industria realmente ha visto días mejores: en Alemania en 2016, todavía se fabricaban 5,7 millones de automóviles. En 2021 todavía había 3,1 millones, y este año serán menos de tres millones. ¿Cómo se supone que las pequeñas y medianas empresas deben lidiar con estas cargas sin verse perjudicadas? Todo esto conduce inevitablemente a más quiebras.

Afecta tanto a grandes como a pequeños en la industria. Incluso gigantes como Bosch, Continental, ZF, Schaeffler o Mahle apenas ganan dinero o luchan con cifras rojas. Pero los más afectados, como en la vida real, son los pequeños proveedores. Aquellos que solo entregan piezas individuales y no sistemas completos como los gigantes de la industria.

Aquellos que ya enfrentan costos fuertes y una dura competencia porque sus clientes grandes y poderosos pueden reemplazarlos fácilmente con competidores más baratos en el mercado global. Por supuesto, los proveedores están tratando de obtener una compensación por el aumento de costos de sus clientes. Pero esto solo funciona en una escala limitada, y en la escala más grande.

Apelación y apelación

La industria del automóvil nunca ha experimentado tanta turbulencia como la que experimenta hoy, como lo demostró recientemente Thomas Berger, director de la asociación de la industria del automóvil con sede en Baden con 300 proveedores. Hildegard Müller, presidenta de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA), también está preocupada por este conflicto de intereses. Apela al espíritu comunitario de sus miembros: “La responsabilidad compartida y el éxito compartido solo pueden existir si los riesgos y las oportunidades se distribuyen y comparten adecuadamente entre los socios de la cadena de suministro”. Pero a la luz de la dura realidad, este es un deseo piadoso.

En muchos casos, nos complace señalar que siempre ha habido crisis en la industria automotriz y quiebras en la industria proveedora en el pasado. Hace diez años, la más reciente fue que el pesimismo no es una palabra extranjera en la industria. En ese momento, en 2009, en medio de la crisis financiera mundial, el consultor de gestión Oliver Wyman temía una ola de quiebras en la industria proveedora con más de 100.000 empleados. Incluso Schäffler, ahora un conocido representante de la industria proveedora alemana, estaba al borde de la bancarrota en ese momento.

Sin embargo, la temida ola de quiebras no se materializó. No porque los expertos estuvieran equivocados. No, es porque la industria automotriz se ha recuperado tan rápido como la recesión anterior. Lo que siguió fue una década de crecimiento continuo.

¿Se repite la historia?

Sin embargo, esta vez todo es diferente. La subutilización de las fábricas y las presiones financieras de las empresas vienen desde hace mucho tiempo. Los costos de energía ya no se pueden calcular. Pero lo peor es la pérdida de volumen. Los proveedores carecen no solo de volúmenes de producción, sino sobre todo de valor añadido: hay más de 1.400 componentes diferentes en el motor de combustión, y solo 200 en el vehículo eléctrico.

Las perspectivas de crecimiento a largo plazo también son sombrías a la luz de la prohibición de la semicombustión en 2035, por lo que los costos de la transición eléctrica, tanto a nivel macroeconómico como de empresa, son altos. No hay esperanza de una rápida recuperación del mercado como la que presenciamos en 2010. Sin crecimiento en el mercado automotriz, la industria proveedora no puede recuperarse. Esto significa que la posibilidad de que se produzcan las temidas olas de quiebras va en aumento.

Muchos proveedores se quedarán atrás

Los fabricantes de automóviles premium de Alemania sobrevivirán, muchos proveedores no. Al igual que en 2008/2009 en el sector financiero, esta vez también se requiere una política de proveedores en la industria automotriz. Pero por una vez, no se requieren paquetes de rescate ni dinero extra.

Al contrario: los políticos pueden ahorrar dinero de los impuestos aquí. Solo tiene que suspender la promoción de las ventas de autos eléctricos, que son extremadamente malos para el clima porque dependen del carbón para generar electricidad, hasta que haya suficiente electricidad verde o la flota eléctrica pueda funcionar con combustibles electrónicos. El negocio principal del fabricante de automóviles alemán se beneficiará de esto.

Además, los políticos deben abogar enérgicamente por el libre comercio, también con China, para evitar futuras interrupciones en las cadenas de suministro internacionales de la industria automotriz y eliminar los obstáculos estratégicos para el crecimiento. ¡El reloj está corriendo! Si no hay crecimiento pronto, vendrán olas de quiebras.