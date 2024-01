Experiencias de clientes “Nunca quise ser así” en Aldi y quiere esperar 14 minutos en la puerta

Página principal consumidor

de: Armin Linder

Poco antes de fin de año, una clienta de Aldi tuvo un momento de “Nunca quise ser así” que no tenía nada que ver con los fuegos artificiales.

MÚNICH – El 28 de diciembre, muchos clientes de supermercados tuvieron que levantarse temprano. Porque: empezó a vender fuegos artificiales. Hubo una gran avalancha, como lo demuestran las dos fotos que se suponía que estaban separadas por solo siete minutos.. Otro fan creó uno. Una lista de compras detallada para visitar muchas tiendas, lo que genera muchos malentendidos. Estas imágenes se difundieron ampliamente:

La experiencia de usuario de la nueva aplicación de redes sociales BlueSky no tiene nada que ver con los fuegos artificiales, sino con despertarse temprano. Da cuenta de un personaje. aldi-La experiencia fue la mañana del 30 de diciembre, lo cual no está confirmado pero parece real. En el mejor de los casos, puede que sea un poco exagerado, como ocurre en las redes sociales. Su descripción no es nada grande, sólo algo por lo que sonreír.

Cliente de Aldi se retrata en el momento del día 'Nunca quise ser así'

Se sorprendió a sí misma en un momento del día en el que “nunca quise ser así”, dijo. “Estoy parado en el estacionamiento de Aldi a las 7:56 a.m. esperando que se abran las puertas”. Suele haber muchos chismes sobre la gente, Que se encuentran realmente delante de los supermercados antes de que abran, por el motivo que sea, tal vez por una oferta fuerte.. Ahora ella debe contarse entre ellos. “Me quedaré en el auto hasta las 8:10 a.m., así que supongo que no será demasiado incómodo cuando entre”, decidió.

Una persona frente a una rama en la oscuridad (avatar). © Frank Hoyman/Imago

La usuaria recibe decenas de me gusta por su pequeña historia. Se produce un pequeño debate: comprar temprano en el supermercado, ¿sí o no? Un usuario lo jura. “Oh, qué. Ayer estaba a las 5 y a las 7”. Kaufland. Consiga una ensalada antes del trabajo. No hay nada mejor que comprar en un supermercado casi vacío”. El cliente de Aldi informó entonces que la sucursal estaba “sorprendentemente” casi vacía. “También es bueno que lo que usted estaba allí estuviera agotado”.

'Ninguna de estas ofertas especiales se aplica': cliente de Aldi en la puerta antes de la apertura de la tienda

Esto genera curiosidad y plantea preguntas. “Ninguna de estas ofertas especiales se aplica”, dijo el cliente de Aldi. “Mañana vamos a hacer SchniPoSa en casa de amigos y Aldi tiene mini escalopes de verduras congeladas realmente deliciosos que quería para K3. Pero ya no estaban. Bueno, ahora tengo algunos de Rewe”. Con “SchniPoSa” probablemente se refería a “Ensalada de patatas fritas”, siendo K3 uno de sus hijos, a quien le gusta ser “digital” en las redes sociales.

Otro usuario también piensa: Puedes estar en el supermercado cuando abren la tienda sin sentirte mal: “¡¡¡Mientras no hagas cola en la puerta con tu carrito de compras y golpees a otras personas con él, todo está bien!!! ” Como dijo un cliente de Aldi. Realmente lo es. “Lo hice una vez, durante las fiestas infantiles de invierno. Qué vergüenza. Y luego ese ruido de las mesas rebuscadas”. Un cliente de Edeka encontró recientemente un producto “legendario” y luego escuchó el sonido del mar. (flexible)