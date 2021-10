Rewe, Aldi, Lidl and Co .: La situación de Corona está empeorando, eso cambiará en noviembre en los supermercados

dejonas rab Cerrar

Corona decidió nuestras vidas durante más de año y medio. Desde entonces, se deben seguir muchas reglas al comprar. Se probarán en noviembre.

Múnich – La temperatura está bajando, el número de heridos está aumentando. hasta entonces Coronavirus Para mantener las cosas bajo control tanto como sea posible, las más diversas reglas, regulaciones y leyes han estado vigentes en Alemania durante meses, incluso cuando se compra en el supermercado. Los requisitos de máscara y las líneas de distancia en el momento del pago y la llegada solo con carritos de compras o cestas han sido durante mucho tiempo parte de la vida diaria en Aldi, Edeka, Rewe and Co., Ltd. Estados.

En Baviera, la regla 3G se aplica actualmente en casi todas las provincias porque la tasa de infección de siete días es de más de 35. Solo se permite la entrada, convalecencia y prueba de muchas habitaciones interiores. Esto se aplica a restaurantes, proveedores de servicios como peluquerías y muchas otras instalaciones como museos, cines e instalaciones deportivas. La venta al por menor para las necesidades diarias, es decir, supermercados, proveedores y descuentos, está expresamente exenta de esta regla en Baviera. Por lo tanto, los conceptos de higiene continúan aplicándose en los respectivos supermercados en noviembre. No se puede responder definitivamente si seguirá así durante todo el invierno en este momento, especialmente desde que dos estados federales adoptaron recientemente la regla 2G para todo el sector minorista.

Corona gobierna en Edeka, Kaufland y Co .: ¿La regla 2G llegará al supermercado?



Los gobiernos de Baja Sajonia y Hesse tienen minoristas locales Se les dio la opción legal de establecer una base 2G en sus sucursales.. Por tanto, las personas que no son inmunes quedan excluidas de los mercados que aplican el modelo de opciones. La prueba (independientemente de si es una prueba de PCR o una prueba rápida) no es suficiente allí. Otros estados federales podrían hacer lo mismo, especialmente porque la Asociación Alemana de Minoristas (HDE) respalda un modelo de opción 2G en toda Alemania en el comercio minorista basado en el modelo Hess.

Por lo tanto, la capacidad de las personas no vacunadas para seguir comprando alimentos en Baviera depende de Marcus Söder, su gobierno estatal y, sobre todo, de los propios minoristas, después de todo, no están obligados a implementar la regla 2G. En los últimos días se han posicionado todas las grandes cadenas de supermercados. Los oponentes Aldi, Lidl y Netto rechazaron la regla de la lata para toda Alemania, al igual que las tiendas del Grupo Rewe (Rewe, Penny, Toom Baumarkt), la cadena de tiendas Kaufland, Edeka y Real, en Baja Sajonia, Hesse, Baviera y en otra parte.

Reglas de Corona: en noviembre, se tomará una decisión sobre el futuro de los requisitos de máscaras en el supermercado.



En noviembre se determinará cómo van las cosas con los requisitos de las mascarillas al comprar. Para contener la tasa de infección en Alemania, se declaró una “emergencia epidemiológica” como base legal al comienzo de la epidemia y se extendió varias veces. Pero debería finalizar el 25 de noviembre de 2021. Así lo anunciaron los participantes en las negociaciones de la coalición sobre un posible futuro gobierno de semáforo el miércoles (27 de octubre). Debería existir una solución de transición hasta el 22 de marzo de 2022, como lo demuestra el documento de cuestiones clave. Las próximas semanas y meses mostrarán si este calendario se mantendrá y si esto significará el fin de los requisitos para las máscaras de los supermercados en la primavera. (Realmente)

Imagen de la lista de títulos: © photosteinmaurer.com/imago