Aldi y Lidl ya se han quedado atrás: este descuento va al alza

La acción representa una amenaza para las tiendas de descuento tradicionales, ya que se ven superadas por los nuevos mercados. Las empresas más modernas y más baratas superan a Lidl and Co. Esto también se refleja en las ventas de productos no alimentarios de Lidl. Mientras que durante el período de la corona, la tienda de descuento generó alrededor del 14 por ciento de sus ventas de artículos no alimentarios, en los años siguientes las ventas cayeron a poco menos del 10 por ciento o menos en todos los países. Las ventas de Aldi Süd también han disminuido. El titular del descuento ya no recibe el 25 por ciento de los productos no alimentarios, sino mucho menos del 20 por ciento.

Todavía no existe un plan específico para volver a estimular la economía. Sin embargo, se dice que Lidl está trabajando en una nueva estrategia no alimentaria. Actualmente, la tienda de descuento está ocupada compensando los débiles balances. Por este motivo, Lidl ofrece vales del mismo valor a los clientes en Italia que compren un dispositivo especial por valor de 400 €. También hay buenas ofertas en Aldi en este momento, como taladradoras fuera de mesa al 70 por ciento.

La clase media quedará marginada debido a los acontecimientos actuales. Los pequeños minoristas ahora colaboran entre sí. Además, los proveedores han informado de un aumento en las consultas de los minoristas sobre productos no alimentarios.