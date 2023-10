El nuevo VW Passat Variant: la clase alta de la clase media

24auto Noticias

de: Rudolf Bogel

Volkswagen organizará el próximo año un último espectáculo de fuegos artificiales con motores de combustión clásicos. En primer lugar está la nueva variante Passat. Más alto y más grande que nunca.

Hubo un tiempo en el que Volkswagen era en realidad un fabricante de automóviles muy tormentoso. Bora, Jetta, Santana, Scirocco y Passat: cinco modelos del fabricante de automóviles de Wolfsburgo llevan el nombre de estos vientos. Sólo uno sobrevivió. Jugador de larga data (50 años) y más vendido (30 millones): Volkswagen Passat. Como familiar y como vehículo de ventas, este vehículo de gama media, que goza especialmente de popularidad como familiar, se ha situado entre los tres primeros puestos de las listas de ventas de Wolfsburgo. Entre los líderes de la Liga de Golf y los terceros de la Liga Beetle. Los vientos alisios ya han soplado durante nueve generaciones y pronto no habrá viento. Motor de combustión final. Fin de la historia, nada que añadir.

Variante VW Passat: nadie lo había tenido nunca durante tanto tiempo

Sin embargo, el último de este tipo, que llegará al mercado en el primer trimestre de 2024, es difícil. El Passat ha sido remodelado desde cero. Y puedes verlo en su cara. No por el diseño, que sigue siendo conservador, sino por sus proporciones que llaman la atención. ¡Ha aumentado 14,5 cm y ahora mide 4,92 metros de altura! El Passat, la dama de la clase media, nunca ha sido tan grande. Sin embargo, cuando se aumenta dos centímetros, su ancho apenas aumenta y la altura sigue siendo casi la misma. La distancia entre ejes ha aumentado considerablemente: cinco centímetros más, lo que significa algo más de espacio para los pasajeros traseros. Pero el aumento de longitud influye considerablemente en la capacidad del maletero: en la parte trasera caben 690 litros, es decir, 40 litros más. Cuando el asiento está abatido, el espacio de carga ocupa 1.920 litros, 140 litros más que su predecesor.

El autor Rudolf Bögel pudo sentarse en el nuevo VW Passat Variant para nuestro equipo editorial. © www.martinmeiners.de / Volkswagen

Mire aquí: Desde un lado, el Passat parece un freno de desembrague clásico. Brilla con un nuevo concepto de iluminación delante y detrás: las luces delanteras y traseras están unidas por una tira de LED y se iluminan por la noche. Próximamente se añadirá un brillante logotipo de VW a la parrilla del radiador. Pero sólo al principio en el golf. En el Passat no hay suficiente espacio para LED adicionales en el logotipo, porque allí está instalado el sensor frontal. Las llamativas entradas de aire verticales debajo de los faros, llamadas cortinas de aire, parecen codiciosas. Quieres respirar profundamente para evitar turbulencias en la zona frontal. El aire fluye sobre las ruedas, enfría los frenos y regresa a lo largo de la parte inferior de la carrocería. Esto reduce la resistencia del aire, ahorra energía y aumenta la autonomía, incluso en el caso de los coches híbridos.

La versión híbrida del Passat puede recorrer 100 kilómetros de forma puramente eléctrica

Los “vientos de cambio” soplaron en la gama de motores. La base de los nuevos motores de gasolina ligeros es un motor de cuatro cilindros y 1,5 litros, que en la versión básica funciona como un híbrido suave con 150 CV y ​​un generador de arranque de 48 voltios. Esta máquina básica compite mejor con los híbridos enchufables porque se combina con una unidad eléctrica de 85 kW (115 CV). Dependiendo de tu presupuesto, puedes elegir entre 204 y 265 CV en términos de rendimiento. También hay una batería más grande a bordo, ahora con una capacidad de 19,7 kWh (netos). Esto significa que el Passat puede viajar de forma totalmente eléctrica hasta 100 kilómetros. El Passat también ha mejorado en lo que a carga se refiere. Ahora hay 11 kW en los postes de CA y hasta 50 kW llegan a la batería en los puntos de carga de CC. En una caja de pared doméstica, tarda dos horas, y con un cargador rápido, pasa del 10 al 80 por ciento en 25 minutos. El Passat no tendrá motor eléctrico puro, así que tendrás que usarlo Volkswagen ID.7 Estoy a la espera.

Por supuesto, los motores diésel también se ponen en marcha y uno no puede evitar decir: ¡ajá, aquí es donde sopla el viento! En términos de ventas, VW todavía espera una cuota del 50 por ciento de los motores diésel y otro 30 por ciento de los motores híbridos. El resto compra coches de gasolina. Los motores diésel están disponibles en tres niveles de prestaciones: 122, 150 y 193 CV. Independientemente de si el motor es híbrido, diésel o gasolina, todos los modelos del mercado vienen con una transmisión automática de 6 o 7 velocidades. Se ha sustituido -y esto también es nuevo- por la palanca de la columna de dirección situada a la derecha del volante y ya no situada en la consola central. Es probable que a la mayoría de los clientes les cueste acostumbrarse a esto.

Volkswagen también ha mejorado el habitáculo. El concepto operativo es ahora más coherente y sencillo. Incluso los controles deslizantes controvertidos ahora están disponibles con iluminación. ©Volkswagen

Nuevo Volkswagen Passat: asientos con función de masaje disponibles con coste adicional

También es un soplo de aire fresco en lo que a comodidad se refiere. El chasis recibe el Driving Dynamics Manager ya conocido del Volkswagen Golf, que también se relanzará el próximo año, que controla de manera óptima los amortiguadores adaptativos y el bloqueo del diferencial y tiene como objetivo garantizar un manejo más preciso mediante intervenciones de frenado en las ruedas. Sin embargo, para la mayoría de los clientes del Passat, el confort empieza por los asientos. Aquí, Volkswagen llega si lo desea al segmento de lujo: por un cargo adicional, hay asientos con función de masaje (sistema de 3 o 10 cámaras) y control de clima de los asientos, que se ajusta automáticamente en función de las mediciones de temperatura y humedad.

Sistema de asistencia IDA: el pequeño asistente parlante

A los Auxiliares se unen algunos miembros nuevos. Por ejemplo, IDA, el pequeño asistente parlante, aparece por primera vez en el mercado alemán. El asistente de aparcamiento es práctico y ya ha sido probado en modelos ID. En la versión Pro, también puede aparcar el coche en espacios reducidos sin conductor y utilizar la aplicación. Si dispone de una función de memoria a bordo, el sistema puede recordar hasta cinco maniobras complejas, que luego ejecuta de forma autónoma con sólo pulsar un botón. El conductor sólo necesita registrar y guardar los últimos 50 metros de la operación. Por ejemplo, si tienes que entrar por una entrada estrecha al patio y solo hay una pequeña plaza de aparcamiento junto a la pared de la casa, esto requerirá muchas maniobras. La próxima vez el Passat lo hará todo solo.

El nuevo y más largo Passat Variant se acerca a la marca de los 5 metros. Ha crecido 14 cm. Literalmente más allá de ti mismo. ©Volkswagen

Regreso al futuro: el sistema de infoentretenimiento mejora

Gracias a Dios, el antiguo sistema de información y entretenimiento ya no existe. Pero no animes demasiado pronto. Los controles deslizantes de temperatura y parlantes que no nos gustan todavía están ahí. La pantalla táctil de infoentretenimiento ahora es más fácil de usar. La barra adicional siempre visible en la parte superior e inferior de la pantalla, de hasta 15 pulgadas (serie de 13 pulgadas), resuelve la mayoría de los problemas. En la parte inferior puedes encontrar todos los ajustes importantes para el aire acondicionado, con el botón de inicio en el medio. El conductor puede configurar él mismo parcialmente la barra superior con las funciones que necesite una y otra vez. El botón del Centro de control del vehículo lo lleva directamente a las funciones más importantes del automóvil sin tener que desplazarse ni buscar. Primera impresión: Volkswagen escuchó y respondió a sus clientes. ¿Por qué no así? Te habrías ahorrado muchos problemas.

Gama de motores del VW Passat Variant:

Híbrido enchufable 150 kW (204 CV) / delantero

200 kW (272 CV) / delantero

1.5 TSI (ligero) 110 kW (150 CV) / delantero

2.0 TSI 150 kW (204 CV) / delantero

2.0 TSI 195 kW (265 CV) / tracción total

2.0 TDI 90 kW (122 CV) / delantero

2.0 TDI 110 kW (150 CV) / delantero

2.0 TDI con 142 kW (193 CV) / tracción total

Nuestra conclusión: el que siembra viento, cosecha tormenta. Queda por ver si el nuevo Passat, que Volkswagen fabrica por última vez, al menos con motor de combustión, provocará una tormenta de entusiasmo. Sin embargo, tiene todas las características que han contribuido al éxito de la camioneta durante 50 años. Son grandes, prácticos, cómodos y tecnológicamente actualizados… y probablemente también económicos. Como habrás oído, una versión básica bien equipada costará poco menos de 40 mil euros. Un precio decente para muchos coches, en primer lugar, no lo es. Hace viento. Rudolf Bogel