¡Alguna vez volaron chispas entre estos campamentos en la jungla!

¡Horas románticas alrededor de la fogata! Esto no es realmente lo que usted asocia con acampar en la jungla. Cada año, en el programa de televisión, doce celebridades se ven envueltas en una aventura que no olvidarán fácilmente: en repugnantes pruebas de comida y aventuras de caza de estrellas, luchan por la corona de la jungla. Pero no era sólo porque algunos de los antiguos candidatos del bando sudaran profusamente por lo que las temperaturas eran tan altas. Además de los acalorados coqueteos, los otros campistas encontraron su nuevo amor en la selva australiana.

El último noviazgo se produjo en 2022 entre el posterior Rey de la Selva Filip Pavlovich (29 años) y la también activista Tara Tabitha (30 años). Aunque solo tenían ojos el uno para el otro en el bosque, no quedó mucho de eso cuando se volvieron a encontrar después del espectáculo. En 2012, Michaela Schaefer (40) y Ailton (50) también se acercaron. Aunque el exfutbolista estaba casado, él y la sexy modelo se desnudaban y coqueteaban juntos. Sin embargo, no pasó nada más.

Otros métodos condujeron a relaciones reales. Contrariamente a la suposición de que su amor era sólo una farsa, el romance entre Indira Weiss (44) y Jay Kahn ha llegado al “extranjero”. Su relación duró seis meses. Rocco Stark, de 37 años, y Kim Gloss, de 31, tampoco podían quitarse las manos de encima en el monte australiano. Él era un agapornis entonces. Campamento en la jungla Estuvimos juntos un año y medio más en 2012. Su amor incluso dio a luz a su primer hijo en la jungla.

