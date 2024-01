Oliver Bucher se rompe el cuello por Amira en su nuevo podcast

Oliver Bucher no está satisfecho con la situación actual.Foto: DPA/Henning Kaiser

Oliver Bucher está frustrado y ni siquiera intenta ocultarlo. El motivo: fotos recientes de su ex princesa que actualmente se encuentra de vacaciones en Ciudad del Cabo. Recientemente fue fotografiada allí con Christian Duren, presentador de ProSieben, y en una fotografía él la abrazaba.

Como era de esperar, este es también el tema dominante en la edición actual del podcast “Die Pochers! Newly Recycled”. Sin embargo, el comediante enfrenta vientos en contra por parte de Sandy Meyer Volden.

Oliver Bucher critica a Amira

“Esto no me sorprende”, explica Bucher mientras mira las fotografías tomadas en Ciudad del Cabo. Christian Dorin lleva algún tiempo en la órbita de los Pocher y también estuvo presente en una grabación de audio de Oliver y Amira ante un público en directo. Incluso fichó por la misma dirección.

“Me resulta difícil: 'Oye, estoy listo para un nuevo amor'”, dice Oliver. El problema desde su punto de vista: dado que Amira es una figura pública, debe ser privada. En este punto critica. Desde el punto de vista del comediante, Christian Dorin no actuó necesariamente de manera justa:

“Creo que tiene algún vicio”.

El comediante también está preocupado por los hijos que comparte con Amira. Su ex esposa anunció repentinamente sus vacaciones y él actualmente está de gira. Por eso, Hema, el hermano de Amira, tuvo que participar en ocasiones. “También le pregunté si no podía volar después de un tiempo”, explica Oliver. Pero el vuelo ya estaba reservado y no fue posible cambiar a Amira.

Sandy Meyer Volden contradice a Bucher

Sandy Meyer Volden puede entender que Oliver no está contento con la situación, pero pronto queda claro que está atrapada entre dos sillas: “Por otro lado, tengo que protegerla un poco: una princesa, una gran madre”, apunta.

La princesa Boucher se fue de vacaciones con poca antelación, para consternación de Oliver.Foto: DPA / Tobias Haase

La mujer de cuarenta años sospecha que Amira sufre “una especie de cansancio”, por lo que las vacaciones le eran urgentes. Oliver Bucher, por el contrario, mantiene su punto de vista: “Tienes que mostrar un poco de discreción. Eso no significa que ande por ahí como una monja”.

A medida que avanza la película, el comediante se vuelve más explícito sobre la conexión entre Amira y Christian Dorin. “En Nochevieja, por supuesto, también me di cuenta de que el amigo deportista ya había escrito poco antes de medianoche”, recuerda. Entonces, de repente, Amira tuvo que ir a la noche de juegos. Oliver Bucher expresa:

“Chicos, ¿están bromeando? ¿Qué tan estúpido siempre piensan que soy?”

Oliver Bucher vuelve a participar en el podcast.Foto: Imago/Star-Media

Luego admite: “Algunas cosas no me interesan mucho”. Sandy Meyer-Wolden representa “demasiada Suiza” para él y mantiene la neutralidad de sus interlocutores.

Bucher habla de Cora Schumacher

Por cierto, al final del podcast, también se trata del personal del campamento en la jungla. Justo el día anterior, surgieron rumores de que Oliver Bucher podría estar saliendo con Cora Schumacher. Pero al principio solo describe a la modelo de Onlyfans como “una personalidad muy interesante que conozco desde hace 20 años”.