Estudiante indefenso en “¿Quién quiere ser millonario?” El primer comodín ya a un precio de 500 euros es una duda

El lunes por la noche, el programa “¿Quién quiere ser millonario?” Enkin Lorenzen ya tenía todos sus chistes hasta la pregunta de los 2.000€. El estudiante de biología Gunter Gauch se desespera por su falta de planificación.

Colonia – Ciertamente no es así como Enkin Lorenzen imaginó su aparición en ¿Quién quiere ser millonario? El lunes por la noche (20 de febrero) tuve la oportunidad de jugar por 1 millón de euros. Pero el estudiante ni siquiera está cerca de lograr grandes ganancias.

“¿Quién quiere ser millonario?” – El candidato necesita el primer comodín para la pregunta de 500€

Y todo empezó bien: en cuestión de elección, superó a sus rivales y llegó a la silla “¿Quién quiere ser millonario?”. Pero entonces la suerte de Inken Lorenzen se acabó. Incluso con la pregunta de los 500€, llegó al límite. Günther Jauch solo quiere saber el nivel del primer premio: “¿Qué tienen tantos bateristas con su batería?” Las posibles respuestas son: rueda de hámster; B: La campana. R: Una correa para perros. D: gatera.

Hanover no tiene ni idea, pero su instinto le dice que use una gatera. ¡Oh! El bromista de la audiencia debe irse y con un 83% para la respuesta b: Kuhglocke, Inken Lorenzen lidera por una ronda. Domina la siguiente pregunta sin ayuda, pero cuando Gunter Gauch le pide 2.000€: “¿Qué noche no tendremos en 2023?” El candidato está cansado de nuevo.

“¿Quién quiere ser millonario?” La candidata agota todas sus bromas, hasta la pregunta de los 2000 euros

Las opciones esta vez son: A: 26 de marzo, 2:15 AM; B: 26 de mayo, 2:30 a. m.; C: 26 de julio, 2:45 a. m., y D: 26 de septiembre, 3:00 a. m. Enken Lorenzen da en el clavo con su suposición de que la pregunta tiene algo que ver con el cambio de hora, pero ese conocimiento no llega muy lejos. “Tal vez me equivoque con el cambio de hora”, reflexiona. Pero Günther Gauch ve las cosas de manera diferente: “Esa es una de las pocas cosas en las que tienes razón…” explica, claramente luchando por mantener la compostura. El candidato responde “¿Quién quiere ser millonario?”

“¿Quién quiere ser millonario?” No solo un gran éxito en Alemania: un programa de televisión con muchas ramas: No sólo en este país han logrado “¿Quién Quiere Ser Millonario?” Auténtico rating desde hace años, el programa de televisión originario de Gran Bretaña (ahí está: “¿Quién quiere ser millonario?”) se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional de masas. Quiz Challenge tiene licencia en más de 100 países de todo el mundo, incluidos Albania, Austria, Bélgica, Turquía, los Países Bajos, Italia, Vietnam, Polonia, Portugal y Suiza. La secuencia del programa, las imágenes y la música son casi idénticas.

Dado que se inclina hacia la respuesta D, el moderador anima a Inken Lorenzen a dibujar otro Guasón. Después de un poco de ida y vuelta, dibuja el Joker en una proporción de 50:50, lo que elimina las opciones de respuesta B y D. Dado que este puntaje realmente no la ayuda, la estudiante decide llamar a su madre. Pero ella no está pensando lo suficientemente rápido y se acabaron los 30 segundos. Inken en realidad está tentada a dar la respuesta incorrecta C, pero después de escuchar un fuerte murmullo de la audiencia y Gunther Josh luciendo aterrorizado, finalmente decide la respuesta correcta. ¡Difícil parto!

Como ya no tiene idea de la siguiente pregunta y tampoco le quedan bufones, Inken Lorenzen deja “¿Quién quiere ser millonario?” Con mis 2.000 euros ganados con tanto esfuerzo. Günther Jauch parece más que aliviado.

La semana pasada, la nominada Julia Koechner hizo “¿Quién quiere ser millonario?” Más progreso. Pero la cuestión de los 500.000€ se acabó gracias a Pepe Bloxberg. Fuentes utilizadas: RTL+ (“¿Quién quiere ser millonario?”, episodio del 20 de febrero)