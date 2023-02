Rocko Schamoni – De punk de pueblo a impulsor de la cultura rural | NDR.de

Estado: 23/02/2023 07:00 a. m. El artista de Hamburgo Rocco Chamonix quiere renovar una taberna de pueblo en ruinas en su antigua casa con sus viejos amigos y convertirla en un centro cultural.

Escrito por Samir Shawky

Silbidos de viento resuenan en algunas de las habitaciones de la antigua posada del pueblo de Gadendorf en el municipio de Panker en la región de Plön. Silba a través de postigos podridos donde crece el musgo, moho y techos húmedos y agrietados de los que cuelga el papel tapiz. El antiguo restaurante del pueblo emana el encanto destartalado de un llamado lugar perdido.

Mi voz: Gadendorf: Rocko Schamonis Kulturgasthof (a 3 minutos)

Pero además del viento, puedes escuchar muchos otros sonidos de manos. En una habitación se están raspando trozos de papel tapiz de la pared con una espátula, y en la habitación contigua hay un olor a pintura a la espera de ser aplicada en las paredes. La gente solía dibujar en la jarra vieja: el artista Henning Rethmeier ha vivido y trabajado en el edificio cada verano durante unos 40 años. Pero ahora se ofrece a los recién fundados Asociación de Cultura Bancaria para que puedan usarlo para otros fines. Rethmeier deseaba un punto de encuentro cultural para el pueblo.

La demanda está ahí, el dinero no.

Sin embargo, la asociación tiene que restaurar el edificio y necesita dinero. El dinero que el escritor, músico y actor Rocco Chamonix quisiera recaudar. Creció no muy lejos de aquí, en Lütjenburg, por lo que no dudó ni un segundo cuando llegó la oferta: “¿Cuándo alguien va a devolver una taza de pueblo que ha comprado a su propósito original? Eso realmente no existir.” Un verdadero golpe de suerte para la asociación, cuya primera presidenta, Britta Rönfeldt, expresó optimismo y gratitud: “Creo que esto se está desarrollando bien, porque hay muchas ideas en el pueblo y en los alrededores también. La gente necesita, reunirse y organizar actividades culturales”.

La televisión e Internet mataron a Dorfkrug

Por supuesto, la muerte de la posada del pueblo en el campo no es un problema exclusivo de Gadendorff, se puede observar en todas partes. Rocko Schamoni ve dos razones principales para la extinción: “TV, Internet, esos dos términos. Comenzó hace 40 años. Con el inicio de la televisión privada, la gente se quedó atrapada en casa frente a ProSieben, RTL, etc. Otra cosa es la Internet, la gente está sentada en casa y conectada a Internet”. Como resultado, muchos posaderos tenían menos o ningún huésped, por lo que las casas grandes en los centros de los pueblos perdieron su utilidad y fueron abandonadas. En opinión de Chamonix, hubo una omisión importante: “Luego entraron los dentistas ricos, compraron las tabernas del pueblo y las estaciones de tren y las convirtieron en casas particulares. La gente tuvo que tomar el asunto en sus propias manos. Y el municipio debería haberlas comprado”. , con el fin de conservarlos con fines culturales”.

Ambiciosos planes para el artista.

En su defecto, muchas reuniones culturales y comunitarias en las últimas décadas se han convertido en hogares privados. Al menos en Gadendorf, una localidad de 700 habitantes, el proceso podría ir a la inversa gracias a los ambiciosos planes de los socios del club y de Rocco Chamonix. Su idea: algún día celebridades como Axel Brahl, Jan Pleuca y Tess Ullmann deberían dar lecturas y pequeños conciertos. Pero antes de eso, se necesita recolectar mucho dinero. La asociación prevé costes de renovación superiores a 1 millón de euros. La primera exposición más pequeña está prevista para abril. Los cuadros del artista Henning Rethmeier también se pueden subastar allí y los primeros patrocinadores deben tener una idea de la dirección en la que se dirige el Gadendorfer Krug.

La vida del club funciona gracias a los asistentes trabajadores.

Hasta entonces, los miembros de la asociación se reúnen todos los sábados a las 10 de la mañana en Krug para trabajar juntos durante unas horas. Los voluntarios también son bienvenidos, por lo que la restauración del albergue del pueblo cumple el propósito que alguna vez tuvo el edificio. Los residentes se encuentran y participan en la cultura. Pero esto sigue siendo la eliminación de varios cultivos de hongos de cámaras parcialmente descuidadas. Pero un día la cultura puede volver a ser más divertida.

