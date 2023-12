¡Amazon despide a Alexa! 64 por ciento de descuento

Las cosas siguen funcionando con los asistentes de voz digitales. Dave Limp, jefe de la división de hardware de Amazon, explicó recientemente que habrá una IA generativa llamada Q para todos los altavoces de Alexa. Sin embargo, a diferencia de la dama inteligente, se cargará el Q. Independientemente de si desea utilizar el asistente que ha estado viviendo en diferentes hogares desde 2014 o el AI Q, un altavoz inteligente es un requisito previo. Después del Black Friday, antes del Black Friday, eso es lo que está sucediendo en Amazon ahora mismo. Porque Alexa ahora vuelve a estar disponible con descuento, como en un evento de oferta. El Echo Pop se puede volver a comprar con un descuento del 64 por ciento por sólo 19,99 €.

¿Qué puede hacer Echo Pop?

El modelo básico de altavoz de Alexa, llamado Echo Pop, mide sólo 99 x 83 x 91 mm. El corazón del Echo Pop es un chipset Amazon AZ2 especialmente desarrollado. Este procesador Neural Edge también funciona en otros dispositivos Echo actuales. El SoC ARM marcó su debut en el Echo Show 15, que costó poco menos de 300 €, antes de usarse también en los Echo Show 8 y Echo Show 5 de tercera generación. El altavoz frontal de 41 mm del Echo Pop proporciona el sonido. Además de WiFi, el pequeño altavoz inteligente también admite transmisión de audio por Bluetooth, por lo que la música se puede transferir de forma inalámbrica desde el teléfono inteligente al altavoz Alexa. Gracias a los micrófonos incorporados, no sólo puedes hablar con el asistente inteligente de Amazon, sino que el Echo Pop también puede funcionar como un dispositivo manos libres. Como cabe en un dispositivo doméstico inteligente, también se puede utilizar para controlar dispositivos inteligentes, como enchufes WiFi. El Echo Pop tiene actualmente un 64 por ciento de descuento por solo 19,99 € . No está claro cuánto tiempo será válida la oferta. Sin embargo, el propio Amazon ofrece una oferta limitada, por lo que los interesados ​​no deberían dudar mucho.

También popular entre los lectores de PCGH: • Ofertas diarias • Ofertas Let’s Go en MediaMarkt: PS5 Slim + Spider-Man 2 a 589 €, Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder 359 € • Dead Space (PS5/Xbox) desde 29,99 € • Monitor para juegos LG QHD de 27 pulgadas 229 € • Garmin Fenix ​​​​7 desde 379 € [Werbung] Las mejores ofertas nuevas recopiladas diariamente por el equipo editorial para televisores, SSD, periféricos para juegos, componentes para PC y juegos, teléfonos inteligentes, tabletas y más. Consejos de compra de CPU 2023/2024 : Procesadores AMD e Intel en prueba comparativa [Update] La mejor CPU para juegos para cada presupuesto: consejos de compra de PCGH; Ahora también con Raptor Lake Refresh.

Más sonido con Echo Dot







El Echo Dot también está disponible con pantalla de reloj.

Fuente: Amazonas





En lugar de 41 mm, el Echo Dot de quinta generación tiene un altavoz frontal de 44 mm, pero tiene un diseño esférico. El estuche del Echo Dot mide 100 x 100 x 89 mm, por lo que es mucho más grande que el pequeño Echo Dot. Como función adicional, el Dot proporciona un sensor de temperatura para que pueda medir la temperatura interna actual. La calefacción se puede controlar mediante un termostato inteligente. Con un sistema de control inteligente, se pueden ahorrar costes de calefacción. Se pueden crear rutinas a través de la aplicación Alexa para que la casa solo se caliente cuando estás dentro de tus cuatro paredes. Gracias al soporte de Matter, Echo Dot también actúa como enrutador para muchos artículos domésticos inteligentes. El Echo Dot de quinta generación está actualmente disponible con un descuento del 62 por cientoAsí, el altavoz inteligente cuesta sólo 24,99 euros. Por 44,99 €, el Echo Dot también está disponible con pantalla de reloj, ya que la pantalla LED ahora también puede mostrar el informe meteorológico y el título de la canción.

Ahorra energía con Alexa

Está previsto que el período de reducción de los precios de la energía finalice a finales de año tras los desacuerdos sobre el presupuesto federal. Si quieres ahorrar energía, puedes hacerlo con la ayuda de Alexa. Gracias a los enchufes WLAN, la electricidad se puede controlar fácilmente mediante voz. Por ejemplo, una cafetera o un televisor pueden volverse inteligentes y encenderse o apagarse gritando. Además, los dispositivos conectados al enchufe inteligente se pueden integrar en las rutinas y activarse sólo cuando sea necesario, ahorrando así electricidad. Actualmente existe una oferta especial en enchufes inteligentes. Por sólo 24,99 €, los clientes obtienen no sólo el Echo Pop, sino también el Smart Plug correspondiente de Sengled. Los clientes pueden ahorrar un 64 por ciento en el paquete de hogar inteligente.

¿Cómo se conecta un Smart Plug a Alexa?







Echo pop con enchufe inteligente

Fuente: Amazonas





Para utilizar el enchufe inteligente Sengled con Alexa, debes realizar los siguientes pasos una vez.

Abra la aplicación Amazon Alexa en su teléfono inteligente y seleccione “Dispositivos”.

Ahora puede agregar un dispositivo usando el ‘ícono más’.

Sengled ahora debería estar seleccionado en “Socket”.

El enchufe o la luz se pueden activar con solo un comando de voz. Si lo deseas, también puedes integrar todos los dispositivos inteligentes en las rutinas. Nada se interpone en tu rutina de “buenos días” con la alarma, la luz y la cafetera encendida. Siempre que haya abastecido de dispositivos inteligentes, como Echo Pop, Dot o Echo Show.

Precio, datos y hechos: lo más destacado del Echo Pop

Amazon quiere hacer posible el hogar inteligente en todos los hogares por poco dinero.

En lugar de ser circular, el altavoz inteligente Echo Pop, que mide 99 x 83 x 91 mm, parece una media luna.

Un altavoz de 41 mm proporciona el sonido. Si lo desea, el Echo mini también se puede utilizar como dispositivo manos libres.

Si quieres, también puedes ahorrar energía con el Echo Pop controlando tus enchufes inteligentes WiFi mediante voz. Esto significa que los dispositivos conectados a él se pueden encender y apagar según sea necesario.

El Echo Pop está actualmente disponible con un 64 por ciento de descuento sobre el precio del Black Friday por solo 19,99 €.

La toma WiFi está disponible por un suplemento de 5 EUR.

Tráfico de Amazon: las 10 ofertas más vendidas

Además de Echo Pop y Echo Dot, hay otras ofertas especiales en Amazon. Estas son las mejores ofertas en este momento (Fuente: estadísticas de ventas de Amazon). Hay varias herramientas múltiples (tal vez como regalo de Navidad para los chicos), un parquímetro electrónico y Apple AirPods Pro (segunda generación).

Bolígrafo táctico BIIB (linterna LED, abridor de botellas, llave Allen, etc. en un solo bolígrafo) Linterna LED Rehkittz Linterna LED Bluecar con batería Linterna LED Shadowhawk Henshark Multiherramienta 12 en 1 Máquina afeitadora/recortadora para rostro y cuerpo Philips OneBlade Parquímetro electrónico Park Lite con homologación Set de tren de carga LEGO City Apple AirPods Pro (segunda generación) Preciosa manta de cama 150 x 200 cm.

Amazon Echo y más: Más ofertas de descuento en nuestras ofertas diarias

Si está interesado en otras ofertas de ahorro actuales de Amazon, Alternative, Media Markt and Co. Además de esta oferta de Amazon Echo, no debes perderte nuestras ofertas diarias. Nuestra descripción general de nuevas ofertas también proporciona una excelente descripción general de las ofertas de ahorro actuales. Nuestra empresa ofrece asesoramiento de compra bien establecido para productos técnicos. Portal de guía tecnológica PCGH. Los precios de las populares tarjetas gráficas Geforce y Radeon y otros productos tecnológicos se pueden encontrar en el sitio. Comparar precios de PCGH Cheques.