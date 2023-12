El primer tráiler de Grand Theft Auto VI: Vice City presenta el mundo del juego GTA 6

Sorprendentemente, Rockstar Games lanzó el primer avance del nuevo juego Grand Theft Auto VI poco después de la medianoche en lugar de las 3:00 p.m. como se anunció. El vídeo de un minuto y medio muestra Vice City como un mundo de juego y da las primeras impresiones de la atmósfera, el mundo del juego y los gráficos. GTA 6 se lanzará en 2025.

Grand Theft Auto VI tiene lugar en Vice City

Después de numerosos rumores, supuestas filtraciones y más especulaciones, ha llegado el momento: más de diez años después del lanzamiento inicial de Grand Theft Auto V, Rockstar Games ha lanzado el primer tráiler del sucesor y próximo GTA. Como ya era de esperar, se pasa del ficticio Los Santos de la costa oeste de Estados Unidos a la costa este, donde Vice City, una parodia de la gran ciudad de Miami en Florida, volverá a ser el escenario de GTA. Vice City fue anteriormente la ubicación de la película del mismo nombre, que se estrenó en 2002. GTA Vice City.

El tráiler ahora publicado muestra las primeras impresiones de la recién interpretada “Vice City” y sus residentes en 90 segundos. Se puede ver, entre otras cosas, Miami Beach, los rascacielos bajo el sol de Florida, los dos héroes a la sombra de la locura americana típica de la serie GTA. Los gráficos también son dignos de mención, aunque el tráiler no contiene ninguna indicación de que las escenas mostradas se estén renderizando en tiempo real en un dispositivo específico.

El juego no se lanzará hasta 2025.

Pasaron casi dos años desde el estreno de GTA 5 hasta su lanzamiento inicial en PlayStation 3 y Xbox One. Y esta vez también podría llevar mucho tiempo, porque Grand Theft Auto VI no está programado para salir hasta 2025, como finalmente revela el tráiler. Aún no está claro exactamente cuándo: es posible un lanzamiento en la primavera o el invierno de 2025. Es muy probable que Rockstar Games quiera mantener ambas opciones abiertas internamente.

La pregunta sigue siendo en qué plataformas estará disponible GTA 6 en el lanzamiento. La serie de videojuegos es conocida por aparecer inicialmente solo en consolas de juegos; En el pasado, la versión para PC solía lanzarse con retraso. Al respecto, se lanzó una versión en PlayStation 5 y Xbox Series.