Ambas partes declaradas culpables: ambas partes se expresan después de la sentencia

Se ha tomado una decisión en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Ambas partes fueron declaradas culpables y recibieron sanciones, pero Heard lo tiene mucho peor.

Amber Heard contra Johnny Depp : El mundo está observando el caso judicial de este año.

El jurado decidió: Ambos lados pecador . Pero Heard lo hace mucho más difícil que Depp.

. Pero Heard lo hace mucho más difícil que Depp. Después de juzgar allí Primeros datos de Deb y Heard.

Actualización del 1 de junio a las 22:31: Después del juicio, los protagonistas de la película dijeron: “La decepción que siento hoy no se puede describir con palabras”, escribió Amber Heard en Twitter el miércoles. El hecho de que el jurado en gran parte no le creyera a pesar de una “montaña de evidencia” le rompió el corazón. Ella también ve el fallo como un “paso atrás” para otras mujeres en una situación similar. “Estoy triste porque perdí el caso. Pero estoy tan triste porque perdí el pensamiento real que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente”.

La estrella de Hollywood Johnny Depp agradeció al jurado y a su equipo legal. “Este jurado me devolvió la vida”, dijo Depp en un comunicado el miércoles. “El objetivo de impulsar este proceso desde el principio fue revelar la verdad, sin importar el resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que siempre me han apoyado. Ahora que he podido hacer esto, siento paz interior.” nuevo en su vida. “Lo mejor está por venir.”

Juicio de Deep Heard: Amber Heard declarada culpable – Depp también recibió una sentencia

Actualización del 1 de junio a las 21:55: Un jurado encontró a ambas partes culpables de difamación en el juicio por difamación entre la estrella de Hollywood Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard. El jurado otorgó a Depp una indemnización de diez más cinco millones de dólares y redujo la cantidad final pagada por el juez a 350.000 dólares debido a las normas correspondientes en Virginia. El jurado otorgó a Heard $ 2 millones en daños. Al final, según la sentencia, Heard tendrá que pagar a Depp 8,35 millones de dólares (unos 8 millones de euros). Se considera posible una apelación en el caso. Heard acusó a su exmarido de violencia doméstica, mientras que Depp la acusó de violencia en repetidas ocasiones.

La sentencia se había retrasado anteriormente porque el jurado no había incluido lo que consideraba daños y perjuicios apropiados en el formulario apropiado. Vestida completamente de negro, Heard siguió el veredicto en la corte, habiendo llegado a la corte acompañada por su hermana. Profundo no apareció. Muchos espectadores y fanáticos, especialmente Depp, se reunieron frente a la corte, quienes vitorearon después del veredicto y gritaron “Johnny, Johnny”.

Amber Heard antes de la sentencia en la corte. Fue condenada en el juicio de Johnny Depp. © dpa / Court TV Pool / AP | No soportado

Actualización del 1 de junio a las 21:25: Veredicto: ¡Amber Heard declarada culpable de difamación contra Johnny Depp! El jurado de siete miembros decidió el miércoles por la noche después de un total de 13 horas de deliberación. El Gran Jurado de Virginia otorgó a Depp 15 millones de dólares.

Actualización del 1 de junio a las 21:21: Primero, se leen todos los cargos, luego sigue el veredicto final. Dada la gran cantidad de puntos, esto llevará un momento.

Actualización del 1 de junio a las 21:18: El juez ha vuelto a la sala, ¡ahora se leerá el veredicto!

Actualización del 1 de junio a las 21:04: La sala del tribunal está llena y se espera con impaciencia el veredicto. Se suponía que comenzaría alrededor de las 9 p.m., por lo que solo tomó unos momentos. Sin embargo, parece que hubo una falla en el documento, por lo que hay un pequeño retraso.

Actualización del 1 de junio a las 20:08: El jurado ha llegado a un veredicto en el juicio por difamación entre la estrella de Hollywood Johnny Depp y su ex mujer, Amber Heard. Según una portavoz del tribunal, está previsto que el veredicto se anuncie el miércoles a las 15:00 hora local (21:00 CET). La decisión del jurado de siete miembros en Fairfax, Virginia, se produjo después de un total de 13 horas de deliberación durante tres días.

Depp demandó a su exesposa por $50 millones en daños después de que ella lo acusara de violencia doméstica en un artículo periodístico. Heard presentó una contrademanda para reclamar el doble de daños.

El juicio de seis semanas fue transmitido en vivo por Internet y visto por millones. En el proceso, Heard acusó a su exmarido de abusar de ella y agredirla sexualmente en repetidas ocasiones. Depp negó con vehemencia las acusaciones y, en cambio, acusó a Heard de violencia repetida.

El jurado llegó a un veredicto en Johnny Depp v. Amber Heard. Se anunciará pronto. © IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / MediaPunch

El primer informe: Fairfax – ¿Terminará el juicio a favor de Johnny Depp o Amber Heard? los lectura de argumentos finalesAhora aconsejan siete jurados Solo el 31 de mayo, siete horas completas. Le hicieron al juez Benny Azcaret una pregunta que hizo que los observadores se sentaran y tomaran nota. Se trata del trabajo de invitado de Heard en El Correo de Washington.

En un artículo de 2018, la mujer de 36 años se describió a sí misma como víctima de violencia doméstica y escribió, entre otras cosas:

Usted se ha pronunciado en contra de la violencia sexual y se ha enfrentado a la indignación de nuestra sociedad. Esto tiene que cambiar” (ese era el titular).

“Hace dos años, me convertí en una figura pública que representa la violencia doméstica”.

“He tenido la rara oportunidad de ver de primera mano cómo las instituciones protegen a los hombres acusados ​​de violencia”.

La pregunta era si el jurado debería juzgar el titular como “incorrecto” o “correcto” por sí solo, o como parte del artículo completo. Respuesta: por separado.

El abogado de Heard enfatizó en su discurso de clausura que las declaraciones contenidas en El Correo de WashingtonLa publicación es cierta, independientemente de si el jurado cree todas las acusaciones de Heard en la corte. Heard estuvo casada con Depp de 2015 a 2017, lo acusó de violencia doméstica en 2016 y solicitó el divorcio. Escuché el nombre de Deb en su salario El Correo de WashingtonUn artículo sin nombre.

Depp vs. Heard: Estos son los puntos que baraja el jurado

Se dice que los siete miembros del jurado se basaron en información de Correo de Nueva York Ahora, entre otras cosas, en estas preguntas:

Si el título y las dos citas anteriores se refieren a Deep.

Si no es realísticamente correcto.

Si es “implícitamente difamatorio”.

Si Heard pretendía dañar a su exmarido con sus declaraciones.

Si Heard escribió el artículo con “malicia real”

Johnny Depp y Amber Heard en la corte: calificaciones y predicciones

Ahora, aquí está el punto interesante: si el jurado encuentra que el testimonio de Heard no se refiere sin ambigüedades a Depp (no ha sido nombrado), la demanda por difamación puede terminar en daños y perjuicios.

La jueza civil de Texas, Catherine Lizardo, dijo: Correo de Nueva York Sin embargo, era “demasiado pronto para sacar conclusiones” sobre a qué punto de vista se inclinaba el jurado. Pero le dijo al periódico que su investigación podría ser una ventaja para Depp porque “si concluyen que él no abusó sexualmente de ella, lo que dijo en el artículo sería difamatorio”.

El abogado defensor Halim Thadina dijo que Autobús de Nueva YorkEsa investigación del jurado muestra que ahora se están enfocando en “aspectos específicos de la difamación”, pero leer mucho en sus investigaciones es como “leer café”. Al menos la solicitud muestra que los jueces legos quieren hacer lo mejor que puedan. (el padre)