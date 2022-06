Cuando hay riesgo de tormentas el fin de semana

El experto en meteorología explica cuándo Rock am Ring está amenazado de quedar aislado por las tormentas

Los visitantes ya se habían preparado para la lluvia en la última edición de Rock am Ring. Foto: TV / Jazmín Wagner

Nürburgring Al comienzo de Rock am Ring, el clima mostrará su lado amable. Debido a las condiciones climáticas en gran parte de Alemania, esto puede cambiar rápidamente los fines de semana.

Rock am Ring volverá a Eifel a partir del 3 de junio. El festival de tres días comienza el viernes. Los visitantes pueden acampar en los campamentos a partir del miércoles. Ahora todo lo que tenemos que hacer es dejar que el clima coopere.

En primer lugar, las probabilidades de que el festival comience el viernes son bastante buenas. El jueves, cuando se espera que lleguen muchos campistas, en realidad será el día más hermoso de la semana. Así lo explica el meteorólogo Dominic Jung de wetter.net. Anunció más sorteos para el viernes, pero las probabilidades para el primer día de Rock am Ring siguen siendo buenas en general. Según wetter.net, las máximas diarias superan los 20 grados durante el fin de semana.

Entonces, la advertencia del meteorólogo también se aplica a Rock am Ring el sábado y el domingo. Las tormentas son posibles, como ráfagas de viento o granizo.

No solo se esperan tormentas severas en Eifel alrededor de Nürburgring. Las condiciones climáticas también se ven afectadas en otras partes de Renania-Palatinado. Antes del fin de semana, aún no está claro dónde se estrellará exactamente. Dominic Young explica: “Por supuesto, todavía no es posible determinar si las tormentas eléctricas también afectarán a Nürburgring”. Sin embargo, señala que las tormentas representan un grave peligro en los grandes eventos al aire libre. “También hay que pensar en los grandes escenarios y estructuras del festival”.