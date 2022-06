Por primera vez desde la muerte de su hijo: Simone Mickey Ballack abre su corazón

Hace casi diez meses, Simone Miki Ballack sufrió un duro golpe: su hijo Emilio, de 18 años, murió en un trágico accidente en Portugal. Y ahora la exmujer del exfutbolista Michael Ballack tiene fuerzas para hablar de ello públicamente por primera vez.

En agosto de 2021, Simone Mickey Ballack perdió a su hijo Emilio. Entre sus tres hijos, murió en un accidente en Portugal a la edad de 18 años. La ex esposa de la leyenda del fútbol Michael Ballack, quien ha estado casada nuevamente con Andreas Miki desde 2019, ahora ha dado su primera entrevista sobre su trabajo de duelo desde el derrame cerebral severo.

Mickey Ballack recordó en una entrevista con la revista “Bunte” que pasó los primeros días después de la noticia del accidente en estado de trance. Por ejemplo, aunque le da miedo volar, no recuerda el viaje a Portugal. En Portugal, logró volver a ver a su hijo muerto: “Logré despedirme de él y le acaricié la mejilla por última vez. Entonces lo supe con certeza: su alma se había ido”.

El hombre de 46 años está seguro de que el dolor ha llegado en oleadas desde entonces y siempre lo será. “A veces creo que está a la vuelta de la esquina. Todavía puedo sentir su energía”. Sus dos hijos, Louis y Jordi, son la razón de su vida. “Pero todavía necesito mucha energía para vivir cada día, para estar ahí para ambos”.

Ella quiere animar a otros padres.

Hay días en los que “me permito afligirme, llorar y regar; eso es sanador”, dice Mickey Ballack. También pasa mucho tiempo en la habitación de Emilio, que todavía se ve exactamente como cuando se fue. “Miro sus fotos todo el día. Me acosté en su cama y me siento tan cerca de él. ¡Pero luego me desperté de nuevo!”.

En la entrevista, la madre doliente también es combativa. Miki Ballack dice que no comenzó ningún tratamiento después de la muerte de su hijo. En cambio, recurrió a sus amigos y trabajó duro: “Tienes que organizar tu vida diaria de tal manera que no caigas en esta profunda tristeza”.

A través de la entrevista, quería “animar a otros padres a continuar con su vida”, explica Mickey Ballack. Fue atacada en las redes sociales porque volvió a mostrarse sonriendo. Por otro lado, se defiende: “No te dejes dictar cómo vivir tu duelo. ¡Sal, vive tu vida y diviértete! Tenemos una responsabilidad con otros niños, familiares y amigos. No queremos terminar con nuestras vidas. Y sí: gracias a Dios, puedo volver a reír. “De vez en cuando, me siento eufórica”, dice con claridad.